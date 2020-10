Bigg Boss 14 Pavitra Punia don’t believe in love after ex beau Paras Chhabra see hot and bold pics- बिग बॉस 14 में इस बार पवित्रा पुनिया भी कंटेस्टेंट के तौर पर भाग ले रही हैं. पवित्रा ने शो में कहा कि अब उन्हें प्यार पर विश्वास ही नहीं है. वे चाहती हैं कि अगर उनका ब्वॉयफ्रेंड किसी और के साथ इनवाल्व हो तो घर में घुसने से पहले वो अपनी सारी चीजें वहीं छोड़ दे. उनकी बातों से लगा कि वे अपने एक्स ब्वॉयफ्रेंड पारस छाबड़ा को देखना भी नहीं चाहती. Also Read - Veteran Actor Vishal Anand Passes Away: अभिनेता विशाल आनंद का लंबी बीमारी के बाद निधन

वे कुछ वक्त तक रिलेशनशिप में रहे थे. शो की शुरूआत में ही पुनिया ने कहा था कि अगर कोई उन्हें प्यार करता है तो वे उसके लिए जान भी दे देंगी. लेकिन अगर कोई उनके इमोशन के साथ खेलेगा तो वे उसका सिर भी फोड़ देंगी.

Also Read - पहाड़ों की रानी रुबीना दिलैक की बिकिनी में दिलकश तस्वीरें, धड़कते दिल को संभाले कैसे?

बता दें, पहली बार रियलिटी शो ‘स्प्लिट्सविला 3’ और फिर ‘सवारे सबके सपने .. प्रीतो’, ‘नागिन 3’, ‘होंगें जुदा ना हम’ और ‘बालवीर रिटर्न्‍स’ जैसे विभिन्न शो में नजर आ चुकी हैं. पवित्रा ‘बिग बॉस’ के सीजन 13 में भी चचार्ओं का केंद्र रही थीं, जो पिछले सीजन के प्रतियोगी व अभिनेता पारस छाबड़ा की पूर्व प्रेमिका थी.