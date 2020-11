Bigg Boss 14 pavitra Puniya and Ezaz Khan Romantic dance on dj floor fans says what a hot combination- ‘बिग बॉस 14’ के बीते एपिसोड में बिग बॉस में घर में एक डांस पार्टी का आयोजन किया. जिसमें कहा गया कि जो डीजे फ्लोर पर अंत तक रहेगा वही घर का कैप्टन चुना जाएगा. घर के सभी सदस्यों ने डीजे पर जमकर डांस किया. लेकिन फ्लोर पर लेट जाने की वजह से एजाज पहले राउंड में ही बाहर हो गए. जिसके बाद पवित्रा पुनिया एजाज को इम्प्रेस करने के लिए बार-बार उनके पास चली जाती थीं. Also Read - Disha Parmar Bikini Pics:राहुल वैद्य की गर्लफ्रेंड दिशा परमार हैं बेहद खूबसूरत, बिकनी और साड़ी के गजब अंदाज में दिखती है हसीना

पवित्रा के डांस मूव्स देखने वाले थे. वे काफी हॉट लग रही थीं. वहीं दूसरी तरफ जान कुमार सानू भी निक्की तंबोली के साथ रोमांटिक होते हुए नज़र आते हैं.

बता दें, जहां कुछ लोग उनके इस रोमांटिक अंदाज को पसंद कर रहे हैं. वहीं कुछ लोगों को ये केमेस्ट्री फेक और नौटंकी नज़र आ रही है.