Bigg Boss 14 Grand Finale: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) अब आखिकार खत्म हो गया है. रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) ने विनर की ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया. फिनाले में राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) और रुबीना आमने सामने थे मगर राहुल को पछाड़ कर रुबीना ने जीत (Bigg Boss 14 Winner) हासिल कर ली. टीवी की इस मशहूर एक्ट्रेस की जीत से जहां एक तरफ ख़ुशी है वहीं राहुल वैद्य की हार से लोगों में एक निराशा भी है. जैसे ही राहुल वैद्य को रनर अप घोषित किया गया सोशल मीडिया पर उनके फैन्स अपने गुस्से का इज़हार करने लगे. राहुल के फैंस काफी दुखी हो गए हैं और अब वो मेकर्स पर चीटिंग यानी धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं. Also Read - Rahul Vaidya on Rubina Dilaik:राहुल वैद्य को अपनी हार का कोई गम नहीं, बिग बॉस विनर रुबीना के बारे में कही ये बात

राहुल की हार से निराश फैन्स ने जमकर मेकर्स पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जीतना तो राहुल को चाहिए था मगर रुबीना को जानबूझ कर जीताया गया है. लोग यहां तक कह रहे हैं कि इस शो में सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड होता है. गौरतलब है कि शो में पांच फाइनलिस्ट बचे थे. इनमें राखी सावंत, राहुल वैद्य, रुबीना दिलाइक, अली गोनी और निक्की तंबोली थे.

यहां देखें कुछ ट्वीट्स:

History always tells us that Runner up is more successful than WINNER !!!!

Rahul my boy your journey of success will be starting from now onwards #RahulVaidya

— VC ♡ (@reallyvinayak5) February 21, 2021