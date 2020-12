Bigg Boss 14 Priyank Sharma bursts after questioned on Sexuality vikas gupta Sexual Gay Relationship- प्रोड्यूसर और बिग बॉस कंटेस्टेंट विकास गुप्ता ने हाल ही में किसी का नाम लिए बिना अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलासा किया था. विकास ने कहा कि वे काफी परेशान हैं. विकास ने कहा- ‘मैं साढ़े चार साल से लड़ रहा हूं. अब तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया था, लेकिन अब ढंग से लूंगा. वो और मैं इस शो में आने से पहले तक रिलेशनशिप में थे. हम डेढ़ साल तक रिलेशनशिप में थे, जो कोई भी मेरी लाइफ में आएगा उसे इमोशनली और साइकॉलॉजिकली उस इंसान को ऐसा कर देंगे कि वह मुझसे नफरत करने लगेगा. अब जब मैं वापस आउंगा, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं.’ Also Read - Money Laundering Case: ED ने यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के कई ठिकानों पर रेड डाली

विकास गुप्ता के इस स्टेटमेंट के बाद लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि वे प्रियांक शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं. बस फिर क्या था. प्रियांक के फैंस ने विकास को और विकास के फैंस ने प्रियांक को ट्रोल करना शुरू कर दिया. जिसके बाद बिग बॉस का हिस्सा रह चुके प्रियांक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने किसी का नाम लिए बिना जमकर भड़ास निकाली है. ऐसा माना जा रहा है कि ये पोस्ट उन्होंने विकास गुप्ता के लिए लिखी है.

इस पोस्ट में उन्होंने लिखा-

Matt maan ye bawal BRO

Agar real G banna

Aa ghar ko sambhaal BROO

Mera pura ghar kamaal BROOO

A Sach bolun mera sab kuch hard BROOOO

Ghar pe hai MAA BROOOOO

Chalne ke liye THAR BROOOOOO

Peene ke liye MAL BROOOOO

Jeene ke liye SAAL BROOOO

Udne ke liye THAAN BROOOOO

Scene bemisaal BROOOOOO

Aake kabhi mujhe jaan BROOOOO

इससे पहले विकास गुप्ता ने कहा था-

कुछ समय पहले ही विकास गुप्ता ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने पार्थ समथान और प्रियांक शर्मा पर कई आरोप लगाए थे और इस वीडियो के जरिए दोनों को जमकर खरी-खोटी सुनाई थी.