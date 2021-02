Bigg Boss 14 Promo Rubina Sister and Others Enters in BB House See What Happens: सलमान खान (Salman Khan) के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss 14) का फिनाले अब बस कुछ दिनों में होने वाला है. ऐसे में इस हफ्ते कनेक्शन वीक (Connection Week) हो रहा है जिसमें घर के हर एक सदस्य के जानने वाले घर में आएंगे और उन्हें हर तरह की नसीहत देंगे. ‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss 14) के लेटेस्ट एपिसोड में हर उस सदस्य की एंट्री दिखाई गई है जो जल्द घर में आने वाले हैं. इस दौरान जैस्मिन औऱ रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) की बहन ज्योतिका दिलाइक (Jyotika DilaiK) की एंट्री होगी. Also Read - क्या 13 साल बाद शमिता शेट्टी के कमबैक के लिए इंडस्ट्री है ज़िम्मेदार? एक्ट्रेस बोलीं- यहां नजरों से दूर होने का मतलब...

सामने आए प्रोमो में जैस्मिन एक बार फिर से घर में आएंगी और इस दौरान अली उन्हें देखकर बेहद इमोशनल हो जाएंगे. दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजाहार करते हैं और साथ ही गले लगाकर एक दूसरे को बताते हैं कि उन्होंने कितना मिस किया है. इस दौरान जैस्मिन ने अली को खेल से जुड़ी कुछ नसीहत भी दी औऱ उन्हें ‘किसी की साइड किक ना बनने को कहा है’. Also Read - Anupamaa Spoiler Alert 8b Feb: वनराज के इल्जामों ने तोड़ दी अनुपमा की खामोशी, कोर्ट रूम में होगा जबरदस्त ड्रामा

वहीं रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) की कनेक्शन के तौर पर उनकी बहन ज्योतिका दिलाइक (Jyotika DilaiK) की एंट्री होगी. रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) अपनी बहन को देखकर खुशी से उछल पड़ेंगी और इस दौरान छोटी बहन अपनी बड़ी बहन रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) को कई सारी नसीहते दे रही हैं.

खासकर के ज्योतिका दिलाइक (Jyotika DilaiK) ने राखी सावंत (Rakhi Sawant) को कहा कि वो जो कर रही हैं उससे वो खुद नेगेटिव नजर आ रही हैं. साथ ही ज्योतिका दिलाइक (Jyotika DilaiK) ने रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) को भी शांत रहने की बात कहती हैं. घर के अंदर राहुल महाजन, विंदू दारा सिंह जैसे लोग भी आएंगे. इस प्रोमो में देखकर तो लग रहा है कि हर किसी का कनेक्शन उन्हें कुछ नया देकर आएंगे.