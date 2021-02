Bigg Boss 14 Promo Weekend Ka Vaar Salman Angry On Housemates And Rakhi: ‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss 14) में आज यानि शनिवार को ‘वीकेंड का वार’(Weekend Ka Vaar) होना है औऱ इस बार सलमान खान (Salman Khan) का गुस्सा देखकर घरवाले थोड़े सहम जाते हैं. वहीं राखी सावंत (Rakhi Sawant) की हरकतों के लिए सलमान खान (Salman Khan) ने उन्हें इस बात बड़ी चेतावनी दे दी है. Also Read - TRP Report Week 4: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai की हुई टॉप 5 में एंट्री, 'अनुपमां' फिर बना नंबर 1...जानें बाकि शो का हाल

शनिवार के एपिसोड का प्रोमो वीडियो (Promo Video) जो सामने आया है, जिसमें सलमान खान (Salman Khan) घरवालों पर चिल्लाते हुए दिख रहे हैं. निक्की औऱ राखी की लड़ाई में निक्की ने राखी के मेकअप को ‘लोखंडवाला ब्रैंड’ कहा था तो इसपर सलमान निक्की से कहते हैं कि ‘लोखंडवाला, तुम कहां चांद से आए हो.’ इतना ही नहीं जब अली उनसे सॉरी कहते हैं तो सलमान उन्हें चुप रहने की सलाह देते हैं. Also Read - Tara Sutaria की Bikini Pics बना देंगी क्रेज़ी, टॉप देखकर भड़के लोग बोले- अगर खुल गया तो..

बार बार बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में कंटेट को लेकर घरवाले बात करते हुए दिख रहे हैं, सलमान ने इस पर भी अपना गुस्सा निकाला और कहा ‘ये क्यों सुनाई देता है इस सीजन के अंदर की कंटेंट के लिए कर रहे हो. क्या मैं ये कंटेंट के लिए कर रहा हूं? भाड़ में गया कंटेंट. जो हरकतें हो रही हैं घर के अंदर, आप लोग बोल रहे हैं और वही हम लोग दिखा रहे हैं’. Also Read - Bigg Boss 14: बेहद रोमांटिक अंदाज में नजर आए Eijaz Khan-Pavitra Punia, देखें कपल का ये Viral Video

सलमान पहले राखी को एक थिएटर में बुलाते हैं और इसके बाद उनपर जमकर गुस्सा निकालते हैं, सलमान कहते हैं कि ‘आप लोगों पर लांछन लगाती हो. उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाती हो’. जब राखी अपन बात कहने लगती हैं तो सलमान उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहते हैं कि ‘मैंने हमेशा सपोर्ट किया आपका और अगर ये मनोरंजन है तो हमको मनोरंजन नहीं चाहिए, अगर आप अपने आपको लाइन क्रॉस करने से नहीं रोक सकतीं तो आप इसी वक्त यह शो छोड़कर जा सकती हैं. प्लीज दरवाजा खोल दीजिए’.