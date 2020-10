Radhe Maa Bigg Boss 14 participate controversial godwoman cried infront of her husband not to leave her alone unknown facts –– गॉडवूमन राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर के बचपन का नाम बब्बू था. लेकिन पापा प्यार से गुड़िया कहते थे. सुखविंदर की शादी करम सिंह हलवाई के घर में हुई. जोकि वहां के जानी-मानी हस्ती थे. एक इंटरव्यू में राधे मां ने बताया कि मात्र 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और 20 साल की उम्र में वे दो बेटों की मां बन चुकी थीं. फिर मेरी फैमिली में कुछ क्राइसिस आए जिसके बाद मेरे पति को विदेश जाना पड़ा. Also Read - Akshay Kumar Bell Bottom- अक्षय कुमार की बैल बॉटम ने बनाया रिकॉर्ड, एक्टर ने शेयर किया पोस्टर

मैंने उनके सामने बहुत हाथ-पैर जोड़े की मुझे छोड़कर मत जाओ. मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी. मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे. पति के जाने के बाद बजाय इसके की मैं किसी गलत काम में पडूं मैंने सिलाई सीखी और बाद में कई लड़कियों को सिखाई भी. बचपन से मुझे संगीत से लगाव रहा और मैं इसमें डूब जाती थी. यह देखकर मेरे ससुराल वालों को लगा कि मेरे अंदर कोई शक्ति है इसके बाद मुझे राधे मां का नाम मिला. Also Read - 'आज फिर तुम पे प्यार' में सुरवीन चावला ने की थी सारी हदें पार, काम के नाम पर कोई क्लीवेज देखना चाहता था तो कोई जांघ

सुखविंदर कौर ने कहा लेकिन मीडिया में मुझे गलत तरीके से दिखाया गया. मुझपर गलत आरोप लगाए गए. जिससे मैं इतनी परेशान हो गई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा. इन सभी बातों से मैं बहुत दुख पहुंचा था. बता दें, मुंबई की एक महिला ने आरोप लगाया था कि राधे मां के इशारे पर उसके पति और ससुरालवालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया. मुंबई की वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट‌्ट ने भी राधे मां के खिलाफ धर्म के नाम पर धोखाधड़ी करने और अश्लीलता फैलाने का केस दर्ज कराया था.