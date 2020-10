Radhe Maa to participate in Bigg Boss 14– बिग बॉस के मेकर्स ने शो का एक नया वीडियो प्रोमो अपने सोशल पेज पर शेयर किया था जिसमें गॉडवूमन राधे मां एंट्री लेते हुए नज़र आ रही हैं. वीडियो की शुरूआत में राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर की एंट्री के वक्त पीछे से आवाज़ आती है इस शनिवार बिग बॉस के घर में बरसेगी किसकी कृपा? माथे पर लाल तिलक. लाल कपड़े. सिर पर बंधी लाल चुनरी. और हाथों में त्रिशूल लिए राधे मां ने बिग बॉस में एंट्री की है. Also Read - मौनी रॉय का ये फैशन सेंस लोगों को बेहूदा लगा, बोले- सलवार पहनना भूल गईं क्या?

लेकिन ये त्रिशूल मेकर्स के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है. दरअसल, शो के कॉन्सेप्ट के मुताबिक राधे मां को त्रिशूल शो में ले जाने की इजाजत नहीं है. लेकिन राधे मां त्रिशूल छोड़ने को तैयार नहीं है. Also Read - एडल्ट केक काटने वाली टीवी की 'नागिन' Nia Sharma की मदहोश करने वाली तस्वीरें, ये ज़हर नहीं उतरने वाला

इस सीजन में बिग बॉस के घर (Bigg Boss Home) में लागू होने वाले नियमों का खुलासा बिग बॉस खबरी (Bigg Boss Khabrii) के इंस्टाग्राम पेज द्वारा किया गया है. देश में जारी कोरोना के कहर को देखते हुए इस बार बिग बॉस के घर में नियमों में काफी सख्ती की गई है. ट्रेंडज्ञान के इंस्टाग्राम पेज के अनुसार, कंटेस्टेंट्स को इस बार डबल बेड नहीं दिए जाएंगे और न ही वह किसी के साथ बेड शेयर करेंगे.