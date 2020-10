Bigg Boss 14 Radhe Maa Play and sleep with Doll- बिग बॉस 14 में इस बार राधे मां भी बतौर कंटेस्टेंट नज़र आ रही हैं. गॉडवूमन राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर की जिंदगी काफी उथल-पुथल भरी रही. कई कंट्रोवर्सिस का भी उन्हें सामना करना पड़ा. एक इंटरव्यू में राधे मां ने अपनी लाइफ के बारे में कई निजी खुलासे किए. Also Read - Shweta Tiwari 40th Birthday: दो बार टूटी शादी, श्वेता तिवारी की किस्मत में प्यार नहीं? बेटी पलक....

राधे मां से सवाल किया गया कि लोग कहते हैं कि आप प्रसाद मुंह से टच करके देते हैं तो उसका जीवन सुधर जाता है, ये बात कैसे चली?

जवाब में देवी मां ने कहा कि जब मैं खाती हूं तो ये सब मेरे मुंह से खुद निकाल लेते हैं फिर बाद में मेरा नाम लगा देते है…अब इसमें मेरा क्या कसूर है.

बता दें, राधे मां अपनी हर बात बेबाकी से रखने के लिए मशहूर हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के बारे में कई खुलासे किए. सुखविंदर कौर ने कहा- मां की मौत के बाद मेरा ध्यान ग्रंथों में चला गया. गुरुबानी सुनती रहती थी और इसी सब में मेरी लगन लग गई. कम उम्र में शादी और पति का अकेले छोड़ कर चला जाना ये सब चीजें मेरे लिए प्रेरक साबित हुई. मैं अपने पति के सामने गिड़गिड़ाई थी कि मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाओ. मैं कैसे रहूंगी. लेकिन वो चले गए.