गॉडवूमन राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर जल्द ही बिग बॉस में नज़र आने वाली हैं. राधे मां अपनी हर बात बेबाकी से रखने के लिए मशहूर हैं. एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी के बारे में कई खुलासे किए. सुखविंदर कौर ने कहा- मां की मौत के बाद मेरा ध्यान ग्रंथों में चला गया. गुरुबानी सुनती रहती थी और इसी सब में मेरी लगन लग गई. कम उम्र में शादी और पति का अकेले छोड़ कर चला जाना ये सब चीजें मेरे लिए प्रेरक साबित हुई. मैं अपने पति के सामने गिड़गिड़ाई थी कि मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाओ. मैं कैसे रहूंगी. लेकिन वो चले गए.

राधे मां ने कहा, मीडिया चाहे मेरे बारे में जो दिखाए मैं परवाह नहीं करती. मुझे पता है मेरा मकसद क्या है. मेरी कोई बदनाम गुफा नहीं है और मैं खुद को धर्मगुरु नहीं मानती. मैं इंसानियत को मानती हूं. मुझे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा सब अच्छा लगता है. मैं जहां भी जाती हूं, लोग मेरी गुफा बना देते हैं और राधे मां की चौकी लगा देते हैं.

इस इंटरव्यू में जब राधे मां से सवाल किया गया- जब लड़कियां छोटी होती हैं तो सेक्सुअल हरासमेंट की बात आती है…आपके जीवन में कभी कुछ ऐसा हुआ? राधे मां ने जवाब दिया- बहुत बार.

बता दें, मुंबई की एक महिला ने आरोप लगाया था कि राधे मां के इशारे पर उसके पति और ससुरालवालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया. मुंबई की वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट‌्ट ने भी राधे मां के खिलाफ धर्म के नाम पर धोखाधड़ी करने और अश्लीलता फैलाने का केस दर्ज कराया था.

‘बिग बॉस 14’ 3 अक्टूबर से कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा. जिसमें राधे मां एक कंटेस्टेंट के तौर पर नज़र आने वाली हैं.