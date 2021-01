बिग बॉस 14 में वीकेंड का वार चल रहा है और इस बार घर के सदस्यों पर बेघर होने की तलवार लटकेगी. जहां एक तरफ घरवालों के सलमान के गुस्से का सामना करना पड़ेगा वहीं दूसरी तरफ घर से बेघर होने का ड़र भी उन्हें सताएगा. इसके साथ ही सलमान खान ने वीकेंड का वार के दौरान राखी सावंत और विकास की जमकर तारीफ करेंगे. Also Read - Bigg Boss 14: राहुल महाजन ने राखी को कहा ‘चीप लेवल सिलेब्रिटी', तो गुस्से में पति ने कहा पिता के बिना आप कुछ नहीं

यही नहीं, राखी सावंत और अर्शी खान के साथ जैस्मिन भसीन और रुबीना दिलाइक के बर्ताव को लेकर सलमान खान बेहद नाराज आएंगे.वहीं विकास गुप्ता पर आरोप लगाने पर अली गोनी भी सलमान खान से डांट खाएंगे.वहीं आज के एपिसोड में सनी लियोनी घरवालों और सलमान के साथ मस्ती करती दिखाई देंगी. Also Read - Bigg Boss 14: राखी सावंत और राहुल महाजन ने स्टेज पर मनाई सुहागरात, एक्ट्रेस बोली- मुरझाया हुआ...

रविवार यानि की आज एलिमिनेशन का दिन है और खबरें हैं कि राहुल महाजन को घर से बाहर जाना पड़ेगा. बता दें कि इस हफ्ते सोनाली फोगाट, राहुल महाजन और अर्शी खान के बीच मुकाबला था जिसके बाद राहुल घर से बेघर कर दिए गए हैं. Also Read - बिग बॉस के इस एक्स कंटेस्टेंट का बड़ा खुलासा, कहा- मैंने शराब और सिगरेट छोड़ दी है मगर...

EXCLUSIVE AND CONFIRMED#RahulMahajan has been Eliminated from the House

— The Khabri (@TheRealKhabri) January 3, 2021