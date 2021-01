Bigg Boss 14 Rahul Mahajan Upset with Rakhi Sawant on tearing his clothes says she is not a friend now-बिग बॉस-14 से बेघर होने के बाद राहुल महाजन का दावा है कि वह घर में हुई घटना से परेशान नहीं हैं. अभिनेत्री राखी सावंत एक टास्क के हिस्से के रूप में उनके कपड़े उतार दिए थे, जिससे काफी विवाद हो गया था. महाजन ने बताया, “मैं ठीक हूं. मैं परेशान नहीं हूं लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं बेघर हो गया. मैं अपनी पत्नी और प्रियजनों के पास वापस लौट आया हूं, इसलिए मैं इस तरह से खुश हूं. ” Also Read - ईशा गुप्ता ने सोफे पर लेटकर दिए हॉट पोज़, अधखुले होंठ और मदहोश नज़रें ले लेती हैं जान

राहुल ने कहा, "अगर हम दूसरे सीजन के बारे में बात करते हैं, तो मैं अलग था और अकेला था. उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी. मैं 33 साल का था. मैं और चीजें कर सकता था, अधिक इंजॉय कर सकता था.

View this post on Instagram A post shared by ColorsTV (@colorstv)

कई चीजें हैं जो मैं अब नहीं कर सकता हूं. अभी मेरी उम्र और परिपक्वता और जीवन के साथ चीजें बदली हैं.