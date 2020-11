Bigg Boss 14 rahul vaidya propose his lady love and long time girlfriend Disha Parmar For Marriage- बिग बॉस 14 के प्रतिभागी राहुल वैद्य ने शो में अभिनेत्री दिशा परमार के साथ अपने प्यार का इजहार किया है. बुधवार को दिशा का जन्मदिन है और राहुल ने इस खास दिन पर नेशनल टेलीविजन पर उनके लिए प्यार का इजहार किया है. Also Read - आमिर खान के साथ लिपलॉक ने मचाई थी सनसनी, पहली कंडोम ऐड करके कंट्रोवर्सी क्वीन बनी थीं पूजा बेदी

राहुल इस वीडियो क्लिप में कहते हैं, “मेरी जिंदगी में एक लड़की है, जिसे मैं बीते दो सालों से जानता हूं. उसका नाम दिशा परमार है. मैं इतना नर्वस कभी नहीं हुआ था. मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो. क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं वर्षो से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं.”

बता दें, ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. अब दिशा का इस पर क्या रिएक्शन रहता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. लेकिन इस प्रपोजल के बाद बिग बॉस में जरूर तड़का लग गया है.