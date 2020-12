Bigg Boss 14 Rakhi Sawant and Rahul Mahajan celebrate suhaag raat first night on the stage- नीरस हो रहे शो में तड़का लगाने के लिए अब कुछ सीनियर कलाकारों को लाया गया है. जो फिनाले की दौड़ में बचे कंटेस्टेंट रुबिना दिलैक, अभिनव शुक्ला, एजाज़ खान और जैस्मिन भसीन को टक्कर देंगे. ये नए सीनियर हैं राखी सावंत, राहुल महाजन, मनु पंजाबी, अर्शी खान, कश्मीरा शाह. वीक एंड का वॉर के दौरान राखी और राहुल को स्टेज पर ही सुहागरात मनाने का टास्क दिया जाता है. Also Read - शाहरुख खान- गौरी खान का दिल्ली वाला घर किसी महल से कम नहीं, आप भी बिता सकते हैं रात, देखिए तस्वीरें

हालांकि इस टास्क में भी कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाता है. और दो गज दूरी के साथ सुहागरात मनाई जाती है. इसी बीच दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई मौका छोड़ते नहीं हैं. राहुल राखी के सामने एक मुरझाया हुआ फूल लेकर आते हैं जिसे देखकर राखी कहती हैं ये तुम ही हो.

View this post on Instagram A post shared by ColorsTV (@colorstv)

वहीं अर्शी खान कहती हैं कि उन्हें शादीशुदा मर्द बहुत पसंद हैं. इसलिए घर में उनका टारगेट अभिनव शुक्ला होंगे. उन्हें अभिनव पसंद है. वे रुबिना को खुद से बचने के लिए भी कहती हैं.