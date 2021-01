Bigg Boss 14: राखी (Rakhi Sawant) को अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) के बीच आए दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है. जहां कल राखी (Rakhi Sawant) ने अभिनव (Abhinav Shukla) के पैंट को फाड़ दिया था वहीं आज के आने वाले एपिसोड में राखी (Rakhi Sawant) उन्हें तेल मालिश करना चाहती है और अभनिव (Abhinav Shukla) उनसे छुटाकारा पाना चाहते हैं औऱ इस दौरान जो ड्रामा होता है वो देखने लायक होता है लेकिन ये बात रुबीना को अच्छी नहीं लगी औऱ उन्होंने राखी (Rakhi Sawant) को इस बार सुना दिया. हालांकि ये सब एक टास्क के दौरान हो रहा है. Also Read - Bigg Boss 14: बार-बार स्विमिंग पूल में गिरीं रुबिना, लेकिन नहीं आए अभिनव...अली ने बचाई जान, देखिए वीडियो

दरअसल इस बार बिग बॉस (Bigg Boss) ने सभी कंटेस्टेंट्स को एक टाइम लूप टास्क दिया, जिसमें हर किसी को एक ही काम बार-बार करना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक उन्हें कोई बोलता नहीं है और अगर कोई भी अपना काम नहीं कर पाता या लूप से बाहर निकलना चाहता है तो उसे अगले राउंड में जाने को नहीं मिलेगा. Also Read - Vikas Gupta और Parth Samanthan की Leaked Photos से उड़ गए थे सबके होश! इंडस्ट्री में मच गई थी हलचल

हाल ही एक एपिसोड में वह अपने पूरे शरीर पर लाल रंग से ‘आई लव अभिनव’ लिखवाकर पूरे घर में घूमते हुए नजर आईं. इसके बाद वह अपने जूली मोड में चली गईं और अभिनव के अंडरवियर को कैंची से काट दिया. अब राखी सावंत (Rakhi Sawant) इन सभी हदों से आगें निकलेंगी और अभिनव की पैंट को नीचे खींचने की कोशिश करती हुई दिखाई देंगी. आने वाले एपिसोड के प्रोमो में, अभिनव जहां भी जाएंगे, राखी उनका पीछा करते हुए दिखाई देंगी. Also Read - Bigg Boss 14: पारस छाबड़ा ने एक्स गर्लफ्रेंड पवित्रा पुनिया को कहा धोखेबाज, बोले- 'शादीशुदा होकर भी करती रही डबल डेट'

View this post on Instagram

अभिनव पीछे हटते हैं और अपने आप को राखी की हरकत से बचात हैं. राखी की ये हरकत रुबीना दिलाइक को बर्दाश्त नहीं होती और वह राखी को लिमिट्स में रहने की चेतावनी देती हैं. रुबीना कहती हैं,”राखी अपनी हद में रहो.” राखी उनसे कहती हैं कि अभिनव रियल लाइफ में उनके पति होंगे लेकिन बिग बॉस 14 में वह उनके को-कंटेस्टेंट हैं. वह रुबीना से कहती हैं कि उन्हें जो एंटरटेनमेंट लगता है, उसे वो लगातार करेंगी. इस पर रुबीना और गुस्सा हो जाती हैं.

Task mein #RakhiSawant bani #Rubinav ki target!

Kya @RubiDilaik ki iss chaal ka saamna kar paayegi Rakhi?@ashukla09

Watch #BB14 tonight at 10:30 PM.

Catch it before TV on @VootSelect.@BeingSalmanKhan #BiggBoss2020 #BiggBoss14 #BiggBoss pic.twitter.com/4qwEHw6xgV

— Bigg Boss (@BiggBoss) January 28, 2021