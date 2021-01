Bigg Boss 14 Rakhi Sawant take Bath in Garden Area Rahul Vaidya and Aly Goni shampoo her hair video viral-बिग बॉस के घर में राखी के एंटरटेनमेंट को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. वो भी अपनी तरफ से दर्शकों को भरपूर हंसाने की कोशिश कर रही हैं. बिग बॉस ने घर के सदस्यों को इस बार ऐसी समस्या का सामना करने को कहा है जिससे उनकी नहाने की मुश्किलें बढ़ गई हैं. लेकिन राखी सावंत ने इसमें भी एंटरटेनमेंट का जरिया निकाल लिया है. Also Read - शरद केलकर का बस एक ही सवाल- लोग पार्टी कर सकते हैं, लेकिन थिएटर में नहीं जा सकते, क्यों?

राखी नहाने के लिए गार्डन एरिया चुन लेती हैं. राखी कहती हैं कि वे इससे पहले कभी भी इस तरह नहीं नहाईं हैं. वहीं राहुल उनके बालों में शैंपू करते हैं और अली गोनी राखी के बालों में कंडीशनर लगाते हैं. Also Read - Viral Video: जानवरों-पक्षियों की आवाज से बनाया ‘सारे जहां से अच्छा’, सुन लोग हो रहे इमोशनल

राहुल जवाब में कहते हैं- ‘आज हमारे भाग्य जाग गए.’ इसके बाद राखी, अली गोनी से अपने बालों में कंडीशनर लगाने की फरमाइश करती हैं. अली भी मुस्कुराते हुए कंडीशनर लगाते हैं. इस दौरान बैकग्राउंड में ठंडे-ठंडे पानी से नहाना चाहिए गाना बजता रहता है.