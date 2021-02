Bigg Boss 14 Winner Rubina Dilaik Twitter Reaction: बिग बॉस सीजन 14 (Bigg Boss 14 Finale) अब आख़िरकार खत्म हो गया है. लंबे वक़्त से चल रहे इस सीजन को रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) ने जीत लिया है. बीते रविवार को सलमान खान (Salman Khan) ने ग्रैंड फिनाले नाईट में रुबीना को विनर घोषित किया है. टीवी की मशहूर और पसंदीदा एक्ट्रेस रुबीना के जीतने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार शुभकामनाएं मिल रही हैं. आम आदमी से लेकर बी टाउन-टीवी सेलेब्स रुबीना को जीत की मुबारकबाद दे रहे हैं. Also Read - Bigg Boss 14 Winner: बिग बॉस जितने के बाद भावुक हुई Rubina Dilaik, फैंस को कहा 'आपने मेरे सारे सपने सच कर दिए'

इसी सिलसिले में शो में आए कुछ सीनियर्स और एक्स कंटेस्टेंट्स के बधाई संदेश भी खूब वायरल हो रहे हैं. बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए रुबीना को मुबारकबाद दी. उन्होंने लिखा- ‘बिग बॉस 14 का विनर बनने के लिए मुबारक हो रुबीना दिलैक’. Also Read - Rubina Dilaik Won Bigg Boss 14 Title: रुबीना ने राहुल को हराकर किया ट्रॉफी पर कब्ज़ा, बन गईं Winner

बिग बॉस 14 में चैलेंजर्स की भूमिका निभाने वाली हिना खान ने भी रुबीना को विश किया. उन्होंने लिखा- ‘रूबी, रूबी, रुबीना…सुपर प्राउड है टीम हिना. मुबारक हो लव.’

Congratulations Team #Biggboss14 for another successful season and all the contestants. Finally we have the winner after 20 weeks – congratulations 🌟 #RubinaDiliak #RahulVaidya pic.twitter.com/o2Ug5w5CIq

इसके साथ ही बिग बॉस के मास्टरमाइंड विकास गुप्ता ने भी विनर पर अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने ट्विटर पर लिखा- ‘बिग बॉस 14 की टीम और कंटेस्टेंट्स को एक और सक्सेफुल सीजन के लिए बहुत बधाई. 20 सप्ताहों बाद आखिरकार हमे विनर मिल ही गया. रुबीना दिलैक मुबारक हो.’

First person to have announced the winner I saw …… congratulations @RubiDilaik …. it was u through out . #BB14 . Well played @rahulvaidya23 u did extremely well . 🤗 super proud of you . ⭐️

— Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) February 21, 2021