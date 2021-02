Bigg Boss 14 Rubina Dilaik And Husband Abhinav Shukla Video Goes Viral On Social Media: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) की विजेता रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) इन दिनों बिग बॉस (Bigg Boss) के घर से बाहर आ चुकी है और अब खुब मजे कर रही हैं. जब से रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) घर से बाहर आई हैं जब से वो जमकर मस्ती कर रही हैं औऱ सोशल मीडिया पर खुब शेयर कर रही हैं. रुबीना दिलैक ने ​’बिग बॉस 14′ (Bigg Boss 14) का लंबा सफर तय करते हुए अब अपने घर वापस आ चुकी हैं. ऐसे में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर की है उसे देखकर उनके फैंस बेहद खुश नजर आ रहे हैं. Also Read - सलमान खान के बाद Rakhi Sawant की मदद के लिए आगे आए Sohail Khan, कहा ‘कुछ भी जरुरत हो तो…’

रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने एक वीडियो सोशल मीडिय पर वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने फोक गानें पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो में रुबीना (Rubina Dilaik) अपने पति एक्टर अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं. ये वीडियो काफी सोशल मीडया पर काफी पसंद किया जा रहा है. Also Read - खेतों के बीचों-बीच किसके डर से भागती नज़र आईं मलाइका, Stunning Photo शेयर कर लिखा- Run malla run



रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने इस वीडियो में एक लोक गीत पर लोक डांस करते हुए दिख रही हैं. गाने में पहाड़ी गाना बज रहा है और इसमें वो काले रंग की ड्रेस पहनी हुई है और साथ ही अभिनव ब्लू शॉट्स और ग्रे टी-शर्ट में नजर आ रहे हैं. ऐसे में अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और रुबीना के फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.