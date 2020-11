In order to save the loved ones, the contestants have been offered some really tough choices to make In Bigg Boss 14 Task- बिग बॉस का लेटेस्ट टास्क घर के सदस्यों के लिए काफी मुश्किल भरा था. बल्कि ऐसा था जिसे करके कंटेस्टेंट्स की आंखें भीग गई. दरअसल, इस टास्क में अपनों को नॉमिनेशन से बचाने के लिए कुछ चीज़ों की कुर्बानी देनी होगी. रुबीना को बचाने के लिए जैस्मिन को अली गोनी को नॉमिनेशन के लिए कहा जाता है. Also Read - Kajal Aggarwal-Gautam Kitchlu की नई हनीमून फोटोज़ वायरल, समंदर भी कम गहरा लगा... जब इश्क परवान चढ़ा

लेकिन भसीन कहती हैं अली अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरे लिए यहां आया है इसलिए मैं रूबीना को बचाने के लिए उसे नॉमिनेट नहीं कर सकती. रुबीना भी कहती हैं कोई बात नहीं. वे इस बात को समझती हैं. और जैस्मीन को समझाती हैं कि वे इस बात को कभी भी अपनी दोस्ती के बीच नहीं आने देंगी. कुर्बानी वाले टास्क में रुबीना दिलाइक हार जाएंगी.

कुछ लोगों ने इस टास्क को घटिया बताया है. वहीं रुबीना भी कहते हुए दिखाई देती है कि वे हर हफ्ते नॉमिनेशन में रहती हैं. हालांकि वे पूरी शिद्दत से इस टास्क को करती हैं.