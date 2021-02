Bigg Boss 14 Rubina Dilaik Throw Water On Rakhi As She Calls Abhinav Tharki: रुबिना दिलैक (Rubina Dilaik) और राखी सावंत (Rakhi Sawant) के बीच कुछ दिनों से सबकुछ अच्छा नहीं चल रहा है औऱ इसकी वजह है राखी (Rakhi Sawant) का लगातार अभिनव (Abhinav Shukla) पर शब्दों का वार करना. वीकेंड के वार (Weekend Ka Var) में भी रुबिना दिलैक(Rubina Dilaik) और अभिनव (Abhinav Shukla) ने लसमान के सामने इस मुद्दो को रखा था. हालांकि आने वाले एसिपोड में रुबीना (Rubina Dilaik) को राखी (Rakhi Sawant) पर इतना गुस्सा आएगा कि वो कुछ ऐसा कर बैठेंगी की इसकी सजा उन्हें फिनाले तक मिलेगी. Also Read - Bigg Boss 14: राखी ने राहुल को बताया शादी का सच, बोलीं- 'वो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है'

सभी जानते हैं कि राखी (Rakhi Sawant) ने अभिनव (Abhinav Shukla) के लिए अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन अब इन तीनों के बीच खासा तनवा देखने को मिल रहा है. दरअसल राखी Rakhi Sawant) की लगातार बढ़ती हरकतों की वजह से रुबीना (Rubina Dilaik) औऱ अभिनव लगातार राखी (Rakhi Sawant) को नजरअंदाज कर रहे हैं. लेकिन हाल ही में आए प्रोमो में राखी एक बार फिर से अपनी हदें पार करती दिखेंगी औऱ इस दौरान उन्होंने शब्दों से अभिनव पर वार किया है.

सोशल मीडिया पर जारी हुए एक प्रोमो में लगातार राखी, अभिनव को कुछ ना कुछ कह रहे हैं औऱ इस दौरान उन्होंने अभिनव को ठरीक कहा. राखी के ठरकी कहने पर अभिनव को भी काफी बुरा तो लगता ही है लेकिन रुबिना उन पर पानी से भरी बाल्टी उड़ेल देती हैं और फिर बाल्टी फेंक देती हैें, हालांकि इस दौरान निक्की उन्हें मना करती हैं लेकिन तब तक रुबीना पानी फेंक चुकी होती हैं.

बताया जा रहा है कि राखी के इस कदम के बाद रुबिना दिलैक बिग बॉस 14 का घर छोड़ने की भी बात कर रही हैं. वहीं, रुबिना दिलैक को राखी सावंत पर पानी फेंकने के लिए बिग बॉस की तरफ से सजा भी दी जाती है. ‘द खबरी’ के मुताबिक रुबीना को राखी के ऊपर पानी फेंकने और मारने की वजह से आने वाले हफ्तों के लिए नॉमिनेट किया गया है.