जैसा कि अक्सर होता आया है कि बिग बॉस के नॉमिनेशन में एक बार फिर लड़ाई झगड़ा देखने को मिला. एजाज़ खान अभिनव को राहुल को नॉमिनेट नहीं करने के लिए कहते हैं. लेकिन अभनव इस बात से साफ इंकार कर देते हैं. वो कहते हैं कि राहुल ने उनकी पत्नी की बेइज्जती की है इसलिए वे किसी भी कीमत पर राहुल को नॉमिनेट करेंगे. ये बात सुनकर एजाज़ अपसेट हो जाते हैं.

जिसके बाद रुबीना अभिनव को समझाती है कि वे किसी के लिए भी रिस्क ना लें. लेकिन अभिनव अपनी पत्नी की भी बात नहीं मानते हैं. वे बोलते हैं कि मुझे पता है कहां दिमाग लगाना है. फिर रुबीना कहती हैं Shut up and listen to me. वे थोड़ा गुस्से में नज़र आती हैं, और बोलना चाहती हैं चुप रहो. कभी मेरी भी सुन लिया करो.

बता दें, इस बार वीक एंड के वॉर में सलमान खान और एकता कपूर ने रुबीना को समझाया था वे अच्छा खेल रही हैं लेकिन अपना गेम खेलें. हमेशा अभिनव की बात या सुझाव ना मानती रहें. जिस पर रुबीना ने सहमति जताते हुए कहा कि वे कभी-कभी कंफ्यूज हो जाती हैं. वे अब अपनी गेम खेलेंगी.