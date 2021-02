Bigg Boss 14 Weekend Ka Vaar Salman Khan Angry On Rubina Actress Go Emotional: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में कल जहां सलमान खान (Salman Khan) ने घरवालों की जमकर क्लास लगाई है वहीं आज भी वो इसी रुप में रहेंगे. सलमान खान के गुस्से का पारा सांतवें आसमान पर था और उन्होंने राखी समेत हर किसी पर गुस्सा निकाला. हालांकि इस दौरान वो केवल राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) की तारीफ करते दिखे और उनसे कहा कि वो बहुत अच्छे से हर किसी का ख्याल रख रहे हैं. सलमान खान ने जहां राखी सावंत (Rakhi Sawant) को आईना दिखाया और उनके ‘एंटरटेनमेंट’ पर ही सवाल खड़े दिए तो वहीं, रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) और अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) को खूब टारगेट किया. Also Read - Bigg Boss 14: सलमान खान किसी खास कंटेस्टेंट का करते हैं फेवर? इस एक्स बिग बॉस विनर ने किया खुलासा

रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) पर सलामन ने इमोशनल नहीं होने का आरोप लगाया औऱ इस दौरान बतौर मेहमान बनकर उनकी बहन भी आई थी. रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) के व्यवहार को लेकर सलमान उनसे सवाल करते दिखेंगे, इसकी झलक मेकर्स ने एक दमदार प्रोमो के जरिए दिखा दी है. Also Read - Bigg Boss 14 Eviction: आवाम को नहीं पसंद आई Arshi Khan, कम वोट्स की वजह से दिखाया गया बाहर का रास्ता

इस दौरान जब सलमान उनसे बातें करते हैं और तीखे सवाल करते हैं तो रुबीना पूरी तरह से टूट जाती हैं औऱ उन्होंने कहा कि, ‘उनके साथ बिहेवियर इश्यूज हैं और उनमें सुसाइड करने की भावना भी पहले कई बार आ चुकी है. यही वजह है कि वो ज्यादा लोगों से घुलमिल नहीं पाती हैं’.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/sgJcrzl0AqQ” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

रुबीना दिलाइक के इस खुलासे के बाद सुपरस्टार सलमान खान उनकी बहन ज्योति दिलाइक से भी बात करेंगे. इस बातचीत में ज्योति दिलाइक भी ये बात मानेंगी कि ‘रुबीना बेहद सॉफ्ट हैं, मगर अंदर से कमजोर हैं जिसकी वजह शायद ये है कि उन्हें बचपन से मम्मी-पापा से ज्यादा प्यार नहीं मिला है’.