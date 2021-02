Rahul Vaidya With His Girlfriend Disha Parmar Fly Away In a Private Chopper: बिग बॉस (Bigg Boss) रनर अप राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) घर से निकलने के बाद जहां जमकर पार्टी की है वहीं अब सिंगर अपनी क्यूटी क्वीन दिशा परमार (Disha Parmar) के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बाहर निकल चुके हैं.. राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) और दिशा परमार (Disha Parmar) की ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. दरअसल ये इसलिए भी इतनी मशहूर हो रही है क्योंकि दोनों ने इस दौरान प्राइवेट हेलीकॉप्टर से अपने हॉलीडे का प्लान किया है. Also Read - Bigg Boss 14 की विजेता Rubina Dilaik ने पति Abhinav Shukla के साथ किया डांस, देखें Viral Video

बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के रनर अप रहे राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) ने बिग बॉस का खिताब भले ही ना जीता हो लेकिन लोग उन्हें पसंद करने लगे थे औऱ उन्होंने कई सारे दिलों को जीता है. ऐसे में अब घर से बाहर आने के बाद सिंगर राहुल अपनी गर्लफ्रेंड दिशा परमार (Disha Parmar) के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं. Also Read - एक्ट्रेस Divya Agarwal ने कराया टॉपलेस फोटोशूट, फूलों के गुलदस्ते के साथ आई नजर...देखें Bold Pictures



राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) ने बिग बॉस के घर में ही गर्लफ्रेंड दिशा परमार (Disha Parmar) को शादी के लिए प्रपोज किया था. राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) ने अपनी क्यूटी क्वीन दिशा परमार (Disha Parmar) के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘राहुल ने दिशा के साथ अपनी एक फोटो शेयर करते हुए पोस्ट लिखा है ‘चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में, कुछ दिनों के लिए मुंबई से दूर अपनी क्यूटी क्वीन दिशा के संग’.