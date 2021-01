Bigg Boss 14 Salman Khan Support Rakhi Behavior Abhinav Shukla Say These Things: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) में इस बार बहुत कुछ देखने को मिलेगा. जहां एक तरफ सलमान खान (Salman khan) इस दौरान निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) पर जमकर बरसेंगे वहीं दूसरी तरफ सलमान खान (Salman Khan) एक बार फिर से राखी सावंत (Rakhi Sawant) की तरफदारी करते हुए दिख रहे हैं जबकि अभिनव बार-बार सलमान से कहते हैं कि राखी जो बई कर रही हैं वो गलत है. Also Read - Bigg Boss 14: निक्की तम्बोली पर फिर से निकला सलमान खान का गुस्सा, कहा 'भाड़ में जाओ..'

दरअसल, शो का प्रोमो सामने आया है जिसमें सलमान पहले निक्की पर बरसते हैं और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाते हैं. जब ये सब हो जाता है इसके बाद सलमान, राखी की तरफ आते हैं और कहते हैं कि ‘राखी इस घर की सबसे बड़ी एंटरटेनर हैं. तो इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको हो रहा है रुबीना? रुबीना जवाब देती हैं, पूरे घर को सर’. Also Read - Bigg Boss 14: 'मास्टरमाइंड' का नहीं चला जादू, बिग बॉस हाउस से इस सदस्य का कटेगा पत्ता!

सलमान फिर कहते हैं, ‘या तो आप सही हो या फिर पूरा घर सही है? जिसके बाद एक्ट्रेस कहती हैं, इसमें कुछ सही और गलत नहीं है सर. सलमान फिर थोड़े लाउड होकर कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अभिनव को फायदा हो रहा है. इस बीच अभिनव हाथ जोड़कर कहते हैं, ठीक है सर तो मुझे वो फायदा बिल्कुल नहीं चाहिए. हाथ जोड़कर सबके सामने कहना चाहता हूं’. Also Read - Bigg Boss 14: खत्म हुआ इंतजार! Eijaz Khan खान ने बताया Bigg Boss के घर में कब हो रही उनकी वापसी

सलमान फिर अभिनव को बीच में रोकते हुए कहते हैं, ‘मुझे पहले मेरी बात कहने दो. आपको ऐसे ओवररिएक्ट करने की जरूरत नहीं हैं. उल्टी-सीधी बात होती तो हम मुद्दा बनाकर इस बारे में बात करते. सलमान की बात सुनने के बाद अभिनव वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये एंटरटेनमेंटे है तो मैं अभी वापस घर जाना चाहता हूं’. अभिनव ये कहते हुए रोने लगते हैं और रुबीना उन्हें संभालती हुई दिख रही है.