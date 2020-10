Sapna Bhabhi Aka Sapna Sappu Bold Pics Performances in Erotic web shows Wild Card Entry in Bigg Boss 14– बिग बॉस 14 को और ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए मेकर्स ने वाइल्ड कार्ड एंट्री की शुरूआत की है. जिसमें सपना सप्पू का नाम सामने आ रहा है. सपना बी ग्रेड फिल्मों में अपने भड़कीले अंदाज के लिए जानी जाती हैं. Also Read - Sabyasachi की डिजाइनर साड़ी में Nora Fatehi का हॉट अंदाज, साकी-साकी पर किया जमकर डांस

सपना ने दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ अपने करियर की शुरूआत तकी थी. सपना सप्पू का असली नाम ज़रीना शेख है और वो पेशे से एक एक्ट्रेस हैं. बी-ग्रेड फिल्‍मों से अपनी पहचान बनाने वाली सपना ने हिंदी, गुजराती और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है.

बता दें, सपना भाभी, तांक झांक, लव लस्‍ट ड्रामा, सपना के अंगूर और बॉस जैसे वेब शोज में काम कर चुकी सपना को बिग बॉस में देखना दिलचस्प ज़रूर होगा.