मॉडल शहजाद देओल का कहना है कि बिग बॉस 14 के घर में पहली बार पगड़ीधारी सरदार के तौर पर प्रवेश करना सम्मान की बात है. शहजाद ने बताया, "शो में अपनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए एक सम्मान की बात है. पगड़ीधारी पहले सरदार के रूप में घर में प्रवेश करना बड़ी बात है, पगड़ी मेरी सबसे बड़ी पहचान होने के साथ-साथ मेरी यूएसपी भी है."

इससे पहले 2012 में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू बिग बॉस के घर में पहले पगड़ीधारी सिख के रूप में दिखाई दिए थे, लेकिन राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के चलते उन्हें कुछ दिनों में ही शो छोड़ना पड़ा था.

शहजाद ने ‘बिग बॉस 13’ की प्रतियोगी पंजाबी गायक शहनाज गिल की सराहना की. शहजाद ने कहा, “मैं शहनाज की बहुत सराहना करता हूं क्योंकि उन्होंने पिछले सीजन में उसने पंजाब और पंजाबियों को बेहद खूबसूरत तरीके से पेश किया था. उन्होंने हिंदी मनोरंजन उद्योग, विशेष रूप से ‘बिग बॉस’ में पंजाबी प्रतिभाओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं.”

‘बिग बॉस’ में आने से पहले शहजाद मॉडल हंट शो ‘टॉप मॉडल इंडिया’ और रियलिटी शो ‘ऐस ऑफ स्पेस’ में देखे गए थे.