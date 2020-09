Bigg Boss 14 Sidharth Shukla likely to co host with Salman Khan- बिग बॉस के मेकर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि शो का ग्रांड प्रीमियर अगले महीने 3 अक्टूबर 2020 को शुरू होने वाला है. जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इसी बीच खबर है कि बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला इसे सलमान खान के साथ मिलकर होस्ट करेंगे. Also Read - 'इंदु की जवानी' देख सावन में लग गई आग, कियारा आडवाणी के ठुमको ने दिल जला दिया

इस सीजन की स्पेशल थीम ‘करारा जवाब’ में सिद्धार्थ की मुख्य भूमिका होगी. शो की टैगलाइन में लिखा है- 2020 की हर समस्या को चकनाचूर करने का वक्त आ गया है. Also Read - रिया केस में NCB का जबरदस्त एक्शन, चार पेडलर 4 करोड़ की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार

प्रोमो की शुरूआत में सलमान खान दिखाई देते हैं. जिनके हाथ बेड़ियों में बंधे हैं. उनके मुंह पर मास्क लगा हुआ है. पहले वो मास्क हटाते हैं फिर अपनी एक एक कर बेड़ियां भी तोड़ते हैं. इसे देखकर लगता है इस बार बिग बॉस का थीम कोरोना पर बेस्ड है.

वहीं मार्च के महीने में सिद्धार्थ पंजाबी अभिनेत्री और गायिका शहनाज गिल संग वीडियो एल्बम ‘भुला दूंगा’ में नजर आए थे. दर्शन रावल ने इस गीत को गाया था. गाने में सिद्धार्थ और शहनाज के बीच अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली थी.