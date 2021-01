Bigg Boss 14 Sonali Phogat talk about his love about Aly Goni and says Rubina Dilaik is very arrogant – बिग बॉस 14 के घर में सोनाली फोगाट खासी चर्चा में रहीं. लड़ाई-झगड़े तक तो ठीक था. लेकिन घर में जैस्मिन भसीन के ब्वॉयफ्रेंड अली गोनी से प्यार का इजहार कर सोनाली सुर्खियों में आ गई थी. सोनाली ने घर के सदस्यों के सामने अपने दिल का इजहार करते हुए बताया कि अली उनके लिए खास हैं. उन्हें अली से प्यार हो गया है. घर से बाहर आने के बाद टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि घर में उनके साथ भेदभाव हुआ है. Also Read - Bobby Deol Birthday: आश्रम के 'बाबा निराला' का इन एक्ट्रेसेस के साथ रहा है अफेयर? जानिए Interesting Facts

अली के बारे में सोनाली ने बात करते हुए बताया कि अगर मैंने कहा कि मुझे अली को देखना पसंद है. उससे बात करना पसंद है. इस बारे में मेरी घर पर भी बात हुई है. बेटी से भी बात हुई है. उनका ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं था कि किसी को पसंद करना कोई बुरी बात है.

सोनाली फोगाट ने कहा कि रुबीना काफी एरोगेंट हैं. जिस तरह से उन्होंने सोचा था वो बिल्कुल भी वैसी नहीं हैं. सोनाली ने कहा कि मैं कोई पत्थर नहीं हूं. इंसान हूं. रिएक्ट करती हूं. अगर मुझे दुख होगा तो मैं अपने साथियों को बताऊंगी. अगर वो इस बात का मजाक बनाते हैं तो वो उनका व्यक्तिव है. सोनाली ने अली के बारे में बात करते हुए कहा कि वे बाद में भी अली से दोस्ती का रिश्ता रखना चाहूंगी. उसके परिवार से भी मिलना चाहूंगी. जैस्मिन और अली दोनों ही मुझे पसंद है.