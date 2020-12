Bigg Boss 14 Thappad Kand Fame Bjp Leader Sonali Phogat to Enter the salman khan house- अभिनेत्री-राजनीतिज्ञ सोनाली फोगाट बिग बॉस के घर में एंट्री लेने वाली नई सेलिब्रिटी हैं. उन्होंने विवादास्पद शो की प्रतिभागी के रूप में बहुत सारा मनोरंजन करने और सकारात्मकता लाने का वादा किया है. शो के 14वें सीजन में प्रवेश करने को लेकर उन्होंने कहा, “मैं लंबे समय से ‘बिग बॉस’ की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूं. शो का पैमाना बहुत बड़ा है. मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो इसे नियम से देखते हैं. इतने अच्छे मौके को मैं कैसे मना कर सकती हूं?” Also Read - नेहा कक्कड़ की प्रेग्नेंसी वाली फोटो से इरीटेट हुए फैंस बोले- अब बस भी करो....

उन्होंने आगे कहा, "मैंने इस सीजन के लगभग सभी एपिसोड देखे हैं. अब जब मैं एक प्रतिभागी हूं, तो यह अवास्तविक लगता है. मैं एक ही समय में उत्साहित और नर्वस हूं. मुझे नहीं पता कि मेरी यात्रा कैसी रहेगी, लेकिन मैं दर्शकों से बहुत सारे मनोरंजन और सकारात्मकता का वादा करती हूं."

सोनाली भाजपा के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. शोबिज की दुनिया की बात करें तो वह पंजाबी और हरियाणवी म्यूजिक वीडियो में दिखाई दी हैं. उन्होंने टीवी शो 'अम्मा: एक मां जो लाखों के लिए बन अम्मा' में अभिनय किया है.