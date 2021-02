Bigg Boss 14 Ticket To Finale Rubina Dilaik Won The Task: बिग बॉस 14 ( Bigg Boss 14) के हाउस में अब फिनाले महज कुछ ही दिनों की दूरी पर है. ऐसे में अब घर में बेहद खास औऱ अलग माहौल देखने को मिल रहा है. दरअसल घर में टिकट टू फिनाले (Ticket To Finale) टास्क अभी खत्म ही हुआ है, इसमें घरवालों को एक दूसरे के हराकर अपने लिए फाइनल में जगह बनानी है. फैन पेज बता रहे हैं कि इस टास्क के आखिरी में राहुल वैद्य और रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) पहुंचे थे और पारस छाबड़ा ( Paras Chhabra) ने टिकट टू फिनाले (Ticket To Finale) में जाने का मौका रुबीना दिलैक को दिया. Also Read - Bigg Boss 14: Jasmin Bhasin और Aly Goni का प्यार हुआ ऑफिशियल, बिग बॉस के बाद बजेगी शहनाई?

हर बार बिग बॉस (Bigg Boss) टास्क जितने के बाद कुछ ना कुछ नया मोड़ लेकर आते हैं. ऐसे में अब जो टिकट टू फिनाले (Ticket To Finale) लेकर आगे जाता है उसके पास किसी और एक सदस्य को आगे ले जाने का मौका मिलेगा और इस टास्क को जितने के बाद रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik ) ने निक्की तम्बोली (Nikki Tamboli) को अपने साथ आगे ले जाने का फैसला लिया है.