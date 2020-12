Bigg Boss 14: टीवी का सबसे विवादित रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss 14) इन दिनों खूब सुर्खियां बंटोर रहा है. हाल ही में शो के होस्ट सलमान खान ने यह ऐलान किया था कि ये हफ्ता इस सीजन का फिनाले वीक है और इस हफ्ते में कई कंटेस्टेंट घर से बेघर होंगे. हालंकि बिग बॉस 14 की रेस अभी बाकी है. बीते सीजन के कुछ धुरंधर खिलाड़ी जैसे राखी सावंत, कश्मीरा शाह, मनु पंजाबी अभी घर में दाखिल होने वाले हैं. मगर इससे पहले शो में कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है. Also Read - Bigg Boss 14: घर से बाहर जा चुकीं कविता कौशिक ने पहली बार दी सफाई, बोलीं- मुझे डेविल के रूप में पेश करें

अब खबर आई है कि बिग बॉस के घर से निक्की तम्बोली (Nikki Tamboli) को बेघर कर दिया गया है. इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए 4 लोग नॉमिनेट हुए थे. इस लिस्ट में राहुल वैद्य (Rahul Vaidya), रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik), जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) और निक्की तम्बोली (Nikki Tamboli) का नाम था. सबसे कम वोट पाकर निक्की शो से एलिमिनेट हो गई हैं. Also Read - Bigg Boss 14: कविता कौशिक के पति ने अभिनव शुक्ला पर लगाए आरोप कहा 'शराब पीकर करते हैं परेशान'

Bollywoodlife.com की रिपोर्ट के अनुसार शो में जीत का जज्बा दिखाने वाली निक्की तम्बोली को फिनाले से पहले ही घर से बेघर कर दिया गया है. निक्की ने अपनी ज़िद्द और अपने बेबाक अंदाज़ से बहुत लोगों का दिल जीता है. निक्की के फैन्स के लिए यह निराश करने वाली खबर है.

