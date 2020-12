नई दिल्ली: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) अभी अपने फिनाले वीक में हैं. एजाज खान और अभिनव शुक्ला शो के दो फाइनलिस्ट बन चुके हैं. घर में मौजूद जैस्मिन भसीन, राहुल वैद्य और रुबीना में से किसी एक सदस्य को घर से बेघर होना था. इसी सिलसिले में ‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss 14) के फिनाले से पहले ही सलमान खान (Salman Khan) विकेंड के वार में शो के कंटेस्टेंट राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) को घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे. दरअसल सलमान इस बात से दुखी है कि राहुल अच्छा खेल नहीं दिखा रहे हैं और साथ ही उन्होंने राहुल को शो में दिलचस्पी न दिखाने के लिए फटकार भी लगाई है. Also Read - Bigg Boss 14: सलमान को आया गुस्सा, राहुल वैद्य को दिखाया घर के बाहर का रास्ता...देखें वायरल वीडियो

इस इविक्शन के बाद से सोशल मीडिया पर मानों तूफ़ान आ गया हो. राहुल के फैन्स इस इविक्शन को लेकर बेहद नाराज़ नज़र आ रहे हैं. नाराज़गी का आलम यहां तक आ गया कि वे ट्विटर पर बिग बॉस 14 को बॉयकॉट करने की आवाज़ उठाने लगे. राहुल को इस तरह घर से बेघर किया जाना उनके चाहने वालों को खटक गई जिसकी बदौलत सोशल मीडिया पर #NORAHULNOBB14 ट्रेंड करने लगा.

फैन्स को यूं राहुल वैद्य का निकल जाना रास नहीं आ रहा है और वो सोशल मीडिया पर मांग कर रहे हैं कि राहुल को ‘बिग बॉस 14’ में वापस लाया जाए. उनका कहना है कि राहुल नहीं तो फिर ‘बिग बॉस 14’ भी नहीं. यहां देखिए कुछ वायरल ट्वीट्स:

#NoRahulNoBB14

I think @rahulvaidya23 is the only one real person in @BiggBoss14 till now. Without him show must be boring. @EndemolShineIND @BeingSalmanKhan — Rohit Jadhav (@RJ_Rohit_1012) December 5, 2020

Ghayal Sher Ki Saasein Uski Dahaar se bhi Zyada Bhayanak Hoti hai. My Champ will come back and Roar again like a Lion. I believe in you @rahulvaidya23 NO RAHUL NO BB14 #NORAHULNOBB14 pic.twitter.com/S7peJzXkOd — RJ ABDUL RAZAK (@RJABDULRAZAK2) December 5, 2020

Most desrving @rahulvaidya23 “NO RAHUL NO BB14” — Govind Sharma (@govind1211195) December 5, 2020

He is self made man

Nothing will stop him reaching at top

NO RAHUL NO BB14 — Mila khulal(rahulfangirl❤️) (@MilaKhulal) December 5, 2020

#norahulnobb14 #RahulVaidya @BeingSalmanKhan @ColorsTVUK

Bring the legend back in show…so unfair..he has recieved 1 percentage less than rubina…. He is at no.2…. jasmine is out….he gives us enjoyment….@tweetbeinghuman bring him back @BeingSalmanKhan — Shivam18 (@Shivam142501443) December 5, 2020

Only good thing happened is I got to see Real @rahulvaidya23 And yes will be Forever fan of his Singing coz you know he’s the Best!! @BiggBoss@ColorsTV

NO RAHUL NO BB14 pic.twitter.com/YynxuF61TY — (@IamSaurabh12) December 5, 2020

He Has Been Humiliated

He Has Been Abused He’s Holding It For A Long Time He Doesn’t Speak About It Doens’t Mean It Hasn’t Affected Him This Guy Needs A Hug NO RAHUL NO BB14@ColorsTV@BiggBoss@OrmaxMedia @EndemolShineIND — ꜱʜʀᴜᴜᴜᴜ_05 (@srushti_3184) December 5, 2020

बता दें कि राहुल के इविक्शन ने हर किसी को हैरान कर दिया है. शो के पहले दिन से अपने व्यक्तित्व से राहुल ने तगड़ा फैन बेस तैयार कर लिया है. बताते चलें कि राहुल से पहले निक्की तम्बोली को भी इविक्शन का मुंह देखना पड़ा था.