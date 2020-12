Bigg Boss 14 Vikas Gupta reveals about his sexuality netizens trolls Priyank Sharma-प्रोड्यूसर और बिग बॉस कंटेस्टेंट विकास गुप्ता जिन्हें मास्टर मांइड भी कहा जाता है इस वक्त घर में टूटे हुए से नज़र आ रहे हैं. उन्हें कई बार ये भी कहते सुना गया कि वे कुछ बातों से काफी परेशान हैं. इस बार शो में घर के सदस्यों से बातचीत के दौरान विकास रो पड़े. Also Read - अंकिता लोखंडे की अब तक की सबसे ग्लैमरस फोटो, लिखा- जो लोग नहीं समझते....

उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करते हुए कहा कि ‘मैं साढ़े चार साल से लड़ रहा हूं. अब तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया था, लेकिन अब ढंग से लूंगा. वो और मैं इस शो में आने से पहले तक रिलेशनशिप में थे. हम डेढ़ साल तक रिलेशनशिप में थे, जो कोई भी मेरी लाइफ में आएगा उसे इमोशनली और साइकॉलॉजिकली उस इंसान को ऐसा कर देंगे कि वह मुझसे नफरत करने लगेगा. अब जब मैं वापस आउंगा, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं.’ Also Read - नागार्जुन की बहू समांथा अक्किनेनी की इस तस्वीर पर फैंस ने दिए जमकर लाइक्स, शारीरिक संबंध की बात सुनकर...

दरअसल जून 2020 में विकास गुप्ता ने अपनी सेक्शुअलिटी को लेकर खुलासा किया था और बताया था कि वह बायसेक्शुअल हैं. कुछ समय पहले ही विकास गुप्ता ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने पार्थ समथान और प्रियांक शर्मा पर कई आरोप लगाए थे और इस वीडियो के जरिए दोनों को जमकर खरी-खोटी सुनाई थी.