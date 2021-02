Bigg Boss 14 Rubina Dilaik Fans Support Her And Trends Stop Harassing Rubina: इस हफ्ते का ‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss) का ‘वीकेंड का वार’ (weekend ka vaar) अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) और रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) पर सलमान खान (Salman Khan) जमकर गुस्सा निकालेंगे. जहां कल के प्रोमो में सलमान खान (Salman Khan) ने राखी और बाकि घरवालों पर गुस्सा हो रहे थे वहीं आज एक्टर अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) और रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) पर जमकर गुस्सा निकलेगा. इस दौरान रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) की बहन उनका साथ देने घर में आएंगी लेकिन सलमान की बातें सुनकर वो भी बहन के साथ रोती हुई नजर आएंगी. Also Read - Uttrakhand Glacier Burst: उत्तराखंड ग्लेशियर तबाही पर बॉलीवुड सेलेब्स ने किया रिएक्ट, सोनू सूद ने कहा- 'हम आपके साथ हैं'

सलमान, अभिनव पर भड़कते हैं और कहते हैं, 'अभिनव बड़े साइंटिस्ट आदमी है, इंजिनियर आदमी हो. तुम मुझे बताओ, ठरकी आदमी है, औरत गंदी है, घटिया है, नीच है, ज़लील है, बताओ इनमें से सबसे खराब क्या है? तुम्हारी वाइफ ने जो कहा वो या राखी ने जो कहा वो?'

इसके जवाब में अभिनव बोलते हैं कि ‘घटिया और नीच’ गलत शब्द हैं. तब सलमान रुबीना से पूछते हैं, ‘रुबीना तुम्हें लगता है कि तुम शो में सही जा रही हो? इसके बाद वह रुबीना की बहन ज्योतिका से भी पूछते हैं कि रुबीना की असल पर्सैनैलिटी क्या है.

ज्योतिका रोने लगती हैं और सलमान से कहती हैं कि वह रुबीना का नजरिया नहीं समझते, रुबीना इतनी बुरी नहीं हैं, तब सलमान कहते हैं कि रुबीना गलत जा रही हैं और वह बहुत टाइम से गलत जा रही हैं.

सलमान जब बोलते हैं कि रुबीना ऐसी ही है या इस शो को लिए एक नया रूप है तो वह टूट जाती हैं और रोते हुए बोलती हैं, ‘8 साल पहले मैं बिल्कुल ऐसी ही थी, एकदम अग्रेसिव। मम्मी-पापा के साथ रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। मुझे बार-बार सूइसाइड करने के ख्याल आते थे। रिलेशनशिप टूटने की भी यही एक वजह थी।’

View this post on Instagram



रुबीना को रोते देख उनके फैन्स काफी आहत हो गए हैं. ट्वीटर पर स्टॉप हैरेसिंग रुबीना (STOP HARASSING RUBINA) ट्रेंड हो रहा है. फैन्स ने चैनल पर टीआरपी बटोरने का आरोप लगाते रहा हैं और साथ ही एक्ट्रेस को नीचा दिखाने का आरोप लगा रहे हैं.

Seeing them cry is so painful 💔

Don’t cry ….stay strong 💪

Stop targeting #RubinaDilaik STOP HARASSING RUBINA pic.twitter.com/G2gJ0nAtaD — Srishty Rode (@Srishtyrode55) February 6, 2021

My mother was also crying today 😭💔 She is ill and badly want #RubinaDilaik to win. We are the connected to Rubi. And They are saying wo ghalat ja rahi hai.. STOP HARASSING RUBINA — Rubiology 💋 (@ItsRubiology) February 6, 2021

This picture broke my heart💔 STOP HARASSING RUBINA pic.twitter.com/Y0hDN6BfM1 — Heartless (Danger)💘🚜 (@Troll_XYZ) February 7, 2021

For content and TRP this Salman will target rubinav unnecessarily. Is that right STOP HARASSING RUBINA — Loki (@Loki31686370) February 7, 2021

Salman talking abt hamdardi (empathy)

Wasn’t #AbhinavShukla the one who asked Devo to calm down, didn’t he say to Jasmean not to laugh on Rakhi during their fight, didn’t he ask Rubi to not talk to Sonali when she was crying?

Did Salman ever appreciate him? STOP HARASSING RUBINA — Ayesha (Team RubiNav) (@ayesha1108) February 6, 2021



बता दें कि रुबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला अक्सर की वीकेंड का वार में सुपरस्टार सलमान खान के गुस्से का शिकार होते हैं. ऐसे में अब दोनों स्टार के फैंस ये मुद्दा उठा रहे हैं कि आखिर क्यों हर बार उन्हें टारगेट किया जा रहा है.