Salman Khan Dance With Disha Patani On Slow Motion: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के वीकेंड का वार (weekend ka vaar) एपिसोड में में एक प्रोमो जारी हुआ है जिसमें सलमान खान अपनी को-स्टार दिशा पाटनी (Disha Patani) के साथ स्टेज पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. इन दोनों के साथ रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) भी पैर थिरकाते हुए दिख रहे हैं. इस दौरान सलमान इन दोनों मेहमानों के घरवालों से मिलावाएंगे और साथ में सबको डांस करवाएंगे.

कलर्स टीवी ने ट्विटर पर नया प्रोमो शेयर किया है जिसमें सलमान और दिशा गाने पर थिरकते दिख रहे हैं. इस पर कैप्‍शन दिया गया है, 'स्‍लो मोशन में भी एंटरटेनमेंट होगा जबरदस्‍त जब बिग बॉस 14 के स्‍टेज पर होंगे सलमान खान, दिशा पाटनी और रणदीप हुड्डा. देखिए आज रात 9 बजे.'

प्रोमो में रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) घर के सदस्यों के साथ मस्ती करते नजर आते हैं. वहीं इस दौरान रणदीप ने उर्दू स्‍किल्‍स के लिए अर्शी की तारीफ करते दिखेंदे. हालांकि सलमान उनकी टांग खींचते हुए नजर आएंगे.

वहीं शो के कुछ और प्रोमोज में सलमान खान घरवालों की क्लास लगाते नजर आ रहे हैं. इस बार वीकेंड का वार में सलमान काफी गुस्से में नजर आए. उन्होंने राखी सावंत को उनके एंटरटेनमेंट पर फटकार लगाई है. वे राखी से कहते हैं कि उन्होंने एंटरटेनमेंट की सीमा पार कर दी है और इस तरह का एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए. वे राखी से घर से जाने तक के लिए कह देते हैं.