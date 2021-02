who is the winner of bigg boss 14? ‘बिग बॉस 14 वीकेंड का वार’ के दौरान सलमान खान ने घोषणा की थी, ग्रैंड फिनाले एपिसोड के अब केवल तीन हफ्ते बचे हैं. मतलब अभी फैंस को विनर के बारे में जानने के लिए तीन हफ्तों का और इंतजार करना पड़ेगा. तीन हफ्तों के बाद रियलिटी शो के फैंस को पता चल जाएगा कि कौन अंतिम विजेता है और कौन बिग बॉस की ट्रॉफी अपने घर ले जाएगा. Also Read - Bigg Boss 14 Promo: देवोलीना को आया Arshi Khan पर गुस्सा, राहुल ने कैरेक्टर पर उठाए तीखे सवाल

विकास गुप्ता के बेदखल (Vikas Gupta evicted) होने के बाद, कंपटीशन में रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik), अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla), एली गोनी (Aly Goni), निक्की तम्बोली (Nikki Tamboli), राहुल वैद्य (Rahul Vaidya), एजाज खान के प्रॉक्सी की रूप में देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee), राखी सावंत और अर्शी खान बचे हैं.

हालांकि इस बीच फिनाले का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस ने जवाब पाने के लिए Google से बिग बॉस 14 के विजेता के बारे में पूछ लिया. मजे की बात ये है कि इस सर्च इंजन ने जवाब भी दे दिया है. जी हां, और गूगल के मुताबिक ये विजेता कोई और नहीं बल्कि रुबीना दिलैक है! (Big Boss 14 Winner Rubina Dilaik). गूगल के मुताबिक 'शक्ति – अस्तित्व के अहसास की' की एक्ट्रेस Rubina Dilaik को रियलिटी शो में अंतिम ट्रॉफी जीतने की संभावना है.

इतना ही नहीं, बिग बॉस 14 के कई पूर्व-प्रतियोगियों और प्रशंसकों को भी लगता है कि रुबीना केवल जीतने वाली है. दिलचस्प बात यह है कि एक्ट्रेस ने अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ शो में एंट्री की है और यह पहली बार है जब किसी जोड़े ने बिग बॉस में एक साथ घर बनाया है.

एक सीक्वेंस के दौरान, यहां तक कि राखी सावंत ने कहा कि उन्हें लगता है कि रुबीना इस साल विजेता होगी. राखी ने कहा था, “मुज़े ऐसा लगता है इस सीजन की विजेता रूबीना है. मुझे ऐसा फील होता, आगे का नहीं मालूम.”