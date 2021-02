Bigg Boss 14 Winner Rubina Dilaik will do second marriage with abhinav shukla see romantic pics-बिग बॉस 14 विनर और सीरियल ‘शक्ति: अस्तित्‍व के अहसास की’ में किन्नर बहू का किरदार निभाने वाली टीवी एक्‍ट्रेस रुबीना की गेम को घर में सभी ने पसंद किया. लेकिन इतना सुंदर और प्यारा दिखने वाले जोड़े की जब तलाक की बात लोगों तक पहुंची तो वो सन्न रह गए. Also Read - Anupamaa Spoiler Alert 25 Feb: घर छोड़कर चली गई पाखी, अनुपमा का रो-रोकर बुरा हाल, वनराज रह गया अवाक अब...

दरअसल, शो में एक टास्क के दौरान रुबीना ने खुलासा किया कि वो और अभिनव इस शो का हिस्सा ना होते तो शायद उनकी शादी अब तक टूट चुकी होती ये कहकर वो रोने लगती हैं और वहीं अभिनव भी इमोशनल हो जाते हैं. रुबीना ने बताया कि वे और अभ‍िनव इसलिए बिग बॉस में आए ताकि वो अपने रिश्ते को बचा सकें. रुबीना ने कहा दोनों ने नवंबर तक एक-दूसरे को समय दिया था. उसके बाद वे तलाक लेने वाले थे. लेकिन अब जब रुबीना ये शो जीत चुकी हैं और वापस अभिनव के करीब आ चुकी हैं. उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला किया है. Also Read - कुछ ऐसी दिखती है Bhagyashree की बेटी Avantika Dassani, देखें खूबसूरत और ग्लैमरस Photo

View this post on Instagram A post shared by (@teamrubinadilaik)

मालूम हो कि शो में आने से कुछ समय पहले भी रुबीना और अभ‍िनव के रिश्ते के बारे में चर्चा थी. खबर थी कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है. हालांकि बाद में उन्होंने अपनी इस निजी समस्या को हल कर लिया था.