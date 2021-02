Bigg Boss 14 Rubina Dilaik Winner Won Trophy And 36 Lakh Cash: टीवी एक्ट्रेस रुबिना दिलाइक (Rubina Dilaik ) जब से बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14 ) का हिस्सा बनी थी लोग उन्हें इस घर के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक मान रहे थे. टीवी शो ‘शक्ति’ से अपनी पचान बनाने वाली रुबीना (Rubina Dilaik) ने अपने फैंस को निराश नहीं किया औऱ शानदार खेल दिखाते हुए फिनाले में अपनी जगह बनाई और आखिरकार कल रात को राहुल वैद्य को हराकर रुबीना (Rubina Dilaik) ने ये सीजन जीत लिया. Also Read - सिनेमाघरों में वापस लौटेगी रौनक, इस साल रिलीज़ होंगी बड़ी फिल्में

रुबीना ने जीती इतनी प्राइजमनी

'बिग बॉस 14' की ट्रॉफी जीतने के साथ ही साथ रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) को 36 लाख रुपये प्राइजमनी के तौर पर मिले हैं. घर में चैलेंजर के तौर पर एंट्री मारने वाली राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने मनी बैग में से 14 लाख रुपए लेकर सबसे पहले घर को अलविदा कहा था. हालांकि इस दौरान राखी ने निक्की को Buzzer राउंड में मात दी थी.

शो जीतन के बाद रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) ने एक छोटो से इंस्टाग्राम लाइव के जरिए सभी फैंस को शुक्रिया कहा था. रुबीना रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) ने कहा कि, ‘शब्द नहीं है मेरे पास विख्या करने के लिए मैं कितनी खुश हूं. मैं आपका सबका बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूं. आज में 143 दिनों के बाद बाहर आई हूं बिग बॉस के घर से. यही सोच रही हूं की कहीं ये सपना तो नहीं या हकीकत है. आपने मेरे सपनों को सच कर दिया औऱ उसे मेरी हकीकत बना दी आप सब कमाल के हैं.’



रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) जैसी ही शो की विनर बनी उनके फैंस के बीच सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल बन गया और हर कोई उनकी इस जीत की खुशी में शामिल होने लगा.

Hlo Dear @Devoleena_23 @jasminbhasin @disha11parmar @sonaliphogatbjp and @IlhamGoni Here is a surprise for you guys – #RubinaDilaik with BB14 Trophy pic.twitter.com/veVobJTNBO

The Moment we were waiting for.. #RubinaDilaik won @ashukla09 @TheRahulMahajan pic.twitter.com/iQQHbes9rE

Competing at the highest level is not about winning It’s about preparation, courage,understanding nd nurturing your people, and heart.Winning is the result, #BB14 winner #RubinaDilaik is a great example! @RubiDilaik lub u ma’am Great example woman power❤

This is the ritual every year.

When your favorite wins its due to audience votes.

When your favorite loses then fixed winner/colors face.

Learn to accept defeat gracefully. Good luck to #RahulVaidya for his future .

And #RubinaDilaik waiting for you to come on Twitter ❤

— Aysha Habib (@ayshahabib11) February 21, 2021