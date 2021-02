Rubina Dilaik is the Winner of Bigg Boss 14: बिग बॉस 14 का फिनाले (Bigg Boss 14) बड़े धमाल के साथ शुरू हुआ. फिनाले नाईट में कई बॉलीवुड हस्तियों ने धूम मचाया मगर अब हम आपको बिग बॉस 14 के विनर का नाम बताने वाले हैं. जी हां, लेटेस्ट अपडेट के मताबिक रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik Won Bigg Boss 14 Title) ने राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) को हराकर ट्रॉफी पर कब्ज़ा कर लिया है. जिस पल का पूरा देश बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था वो खास वक़्त अब आ गया है. टीवी की पसंदीदा बहु रुबीना दिलाइक बिग बॉस 14 की विनर (Rubina Dilaik Winner of Bigg Boss 14) बन गई हैं. Also Read - Bigg Boss 14 Finale: Jasmin Bhasin-Aly Goni के रोमांस ने लगाई आग, भीगा-भीगा इश्क देखकर रूमानी हुए लोग

दी खबरी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से यह बताया है कि रुबीना ये सीजन जीतकर विनर का ताज पहन चुकी हैं. फिनाले की शुरुआत में टॉप 5 कंटेस्टेंट थे जिसमें राखी सावंत, अली गोनी, राहुल वैद्य, निक्की तंबोली और रुबीना दिलाइक शामिल थे. उसके बाद राखी और अली इविक्ट हो गए थे. इसके बाद राहुल, रुबीना और निक्की ने टॉप 3 में जगह बनाई थी.

इसके बाद निक्की भी रेस से बाहर हो गईं और रुबीना-राहुल में कड़ी टक्कर हुई जिसके बाद अब रुबीना ने बिग बॉस 14 का ख़िताब जीत लिया. इस जीत से रुबीना के फैंस काफी खुश नज़र आ रहे हैं. वैसे आधिकारिक तौर पर विनर का खुलासा कुछ वक़्त में हो जाएगा. आप चाहें तो टीवी पर इस पल का आनंद ले सकते हैं.