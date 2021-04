Rubina Dilaik Personal Contact Number Leaked: छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) की विनर रहीं रुबीना ने अपने हुस्न और अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीता है मगर इस बार उनके साथ कुछ गलत सा हो गया है. सोशल मीडिया के ज़माने में अक्सर लोगों की पर्सनल डिटेल्स लीक हो जाती हैं. कई सेलेब्स को डाटा हैक जैसी मुसीबतों से गुज़रना पड़ा है. इसी सिलसिले में अब रुबीना का पर्सनल नंबर लीक हो गया है. Also Read - Rubina Dilaik Hot Pics: सिर पर फ़ूल सजाने के बाद रुबीना ने पहनी Ripped Jeans,माशाअल्लाह! कयामत है

रुबीना के बढ़ते क्रेज को देखकर एक वेबसाइट ने उनका पर्सनल नंबर लीक कर दिया. इसके बाद एक्ट्रेस को अलग-अलग नंबरों से फोन-मैसेज आने लगे और वो परेशान हो गईं. रुबीना के पति अभिनव शुक्ला ने बाद में इस परेशानी का हल ढूंढा. अभिनव ने अपने इंजीनियर दोस्तों की मदद से उस वेबसाइट को डिसेबल कर दिया.

अभिनय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए इस खबर को साझा किया. उन्होंने लिखा- ‘किसी गैरकानूनी वेबसाइट ने रुबीना (Rubina Dilaik) का नंबर सार्वजनिक कर दिया था. इसे अब डिसेबल कर दिया गया है. मेरे इंजीनियर दोस्त को धन्यवाद. इंजीनियर्स से पंगा मत लेना.’

A website illegally sharing contacts of many prominent actresses has been disabled! All thx to my buddy engineer! Dont mess with #engineers. And yeah welcome to all the thankyous coming my way !

— Abhinav Shukla (@ashukla09) April 13, 2021