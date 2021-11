Bigg Boss 15 Jay Bhanushali Eliminated: टीवी शो बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में जहां एक तरफ कुछ नए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स घर के अंदर जाने के लिए तैयार हैं. वहीं दूसरी तरफ घर से हाल ही में सिंबा नागपाल (Simba Nagpal) घर से बेघर हुए हैं औऱ अब एक नई खबरें आ रही हैं कि शो से घर के सबसे मजबूत सदस्यों में से एक जय भानुशाली (Jay Bhanushali) घर से बेघर हो गए हैं. हालांकि अभी तक इसपर किसी तरह की मुहर नहीं लगी है.Also Read - Bigg Boss 15: वाइल्ड कार्ड एंट्री होने से पहले घर से बेघर हुए Abhijeet Bichukale, कोरोना ने बढ़ाई मुसीबत

बेघर हुए जय भानुशाली!

सोशल मीडिया पर बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) की खबरें देने वाला पोस्ट ‘द खबरी’ ने अपने ट्वीटर पर जय भानुशाली को लेकर एक ट्वीट किया है। द खबरी के ट्वीट के मुताबिक जय भानुशाली (Jay Bhanushali) बिग बॉस 15 से बाहर हो गए हैं. हालांकि अपने ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा है कि इसके कंफर्मेशन का इंतजार बाकी है. इस ट्वीट के बाद से ही ट्विटर पर #BiggBoss 15 और #JayBhanushali ट्रेंड कर रहा है और फैंस इस खबरे के बाद लगातार फैंस बेहद परेशान हो रहे हैं, Also Read - अपने बेडरूम से लगातार फोटोज़ शेयर कर रही हैं Mouni Roy, कातिलाना पोज़ के बाद बॉथरोब में ढाया कहर

Shocking #BiggBoss15#JayBhanushali is eliminated from the House

Confirmation Waits

— The Khabri (@TheRealKhabri) November 24, 2021