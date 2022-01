Bigg Boss 15 celebs upset with Pratik Sehajpal defeat : बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) की ट्रॉफी जीतने से आम लोग ही नहीं बल्कि सेलेब्स भी नाराज़ हैं. जबसे शो के विनर का ऐलान हुआ है सोशल मीडिया पर तेजस्वी के लिए #boycott ट्रैंड कर रहा है. पब्लिक तरह तरह की मीम्स और कमेंट शेयर कर रहे हैं. वे प्रतीक के जीतते हुए देखना चाहते थे. लोगों का कहना है कि तेजस्वी की जीत पहले से ही फिक्सड थी तो फिर लोगों के वोटों से क्या फायदा. वोट हम देते हैं कलर्स वाले अपने कलाकारों को जीताते हैं. वहीं बिग बॉस का हिस्सा रहीं गौहर खान (Gauhar Khan) ने ट्विटर पर लिखा- ये क्या मजाक है. स्टूडियों में सन्नाटा काफी कुछ कह रहा है. बिग बॉस में एक ही डिजर्विंग कंटेस्टेंट था वो है प्रतीक सहजपाल और कोई नहीं. प्रतीक ने ट्रॉफी नहीं जीती लेकिन लोगों का दिल जरूर जीत लिया है.Also Read - आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर पकड़कर फूट-फूटकर रोती दिखीं Urfi Javed, वीडियो हुआ Viral

बता दें, लोगों ने प्रतीक सहजपाल पर जमकर प्यार लुटाया है. गौहर के बाद काम्या पंजाबी भी प्रतीक ने न जीतने से निराश हैं. Also Read - Bigg Boss 15: Tejasswi Prakash की जीत से निराश हुए फैन, लोगों ने किया 'Boycott', बोले- फर्जी

LoL!!! The silence in the studio at the announcement said it all . #bb15 there is only one deserving winner , n the world saw him shine . #PratikSehajpaI you won hearts . Every single guest who went in , you were their fave , the public loves you . Keep your head held high .

— Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) January 30, 2022