Bigg Boss 15 Prize Money Task Take A You Turn: बिग बॉस-15 (Bigg Boss 15) की शुरुआत ही बेहद धमाकेदार हुई थी और दिन ये खेल नए मोड़ ले रहा है. दरअसल यह शो अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है. बिग बॉस के इस घर में जो दोस्त थे, वो दुश्मन बन गए हैं और जो दुश्मन थे वो अब दोस्ते के रूप में नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं मुख्य घर में ताला लग चुका है और सभी कंटेस्टेंट को जंगल में बिना सुविधाओं के रहना पड़ रहा है, ऐसे में अब उन्हें बिग बॉस-15 के होने वाले विजेता की प्राइज मनी से पैसे खर्च करने पड़ेगे. ऐसे में अब आज देखना होगा कि जंगल में रहने वाले अन्य लोग घर में जाने या फिर शो छोड़ने में से क्या फैसला लेते हैं?Also Read - Anek First Look: इस डेट के लिए लॉक हो गई Ayushmann Khurrana की अनेक, देखें फर्स्ट लुक

क्या प्राइज मनी में से 25 लाख रुपये गंवाएंगे जंगलवासी?

विश्वसुंत्री घोषणा करती है कि अब जंगलवासियों के पास दो विकल्प हैं. या तो प्राइज मनी से 25 लाख रुपये गंवाकर मुख्य घर में एंट्री करें या फिर ये शो छोड़ दें. विश्वसुंत्री की इस घोषणा ने सभी जंगलवासियों को हैरान और परेशान कर डाला. वो भी तब जब टास्क का केवल एक राउंड बचा था. अब जंगलवासी विश्वसुंत्री की इस घोषणा के बाद क्या फैसला लेते हैं, ये आगामी एपिसोड में देखने को मिलेगा? Also Read - डांस करते वक्त Ranveer Singh का पड़ गया गलत जगह हाथ, Akshay बोले-ये स्टेप कर सकता है भविष्य खराब

View this post on Instagram A post shared by ColorsTV (@colorstv)



पहले ही प्राइज मनी से कट चुके हैं 15 लाख रुपए

टास्क के पिछले राउंड में तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा पहले ही रुपये देने का फैसला कर चुके हैं. प्रत्येक ने अपनी जेब से विजेता को 3.5 लाख रुपये देने का वादा किया. इसी की वजह से वो टिकट का पहला सेट जीतते में कामयाब रहे और मुख्य घर से सदस्य बने, इसके बाद दूसरे नंबर पर शमिता शेट्टी और विशाल कोटियन ने रुपये के लिए खेलने का फैसला किया. 8 लाख रुपये(4 लाख प्रत्येक व्यक्ति) देने पर दोनों सहमत होकर घर के अंदर एंटर होने पर राजी हुए. इस तरह से 25 रुपए से पहले ही 15 लाख रुपए कंटेस्टेंट अपने लिए खर्च कर चुके हैं. Also Read - Imlie Spoiler Alert: इमली को रूपाली के पति प्रणव के खिलाफ मिला सबूत, क्या सच आएगा सामने!

View this post on Instagram A post shared by ColorsTV (@colorstv)



इससे पहले के एपिसोड में यह देखने को मिला था कि तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा फैसला करते हैं कि वह साढे तीन लाख रुपये सभी को देंगे. वे टिकट का पहला सेट जीत गए थे. इसके बाद शमिता शेट्टी और विशाल कोटियन ने फैसला किया कि वे आठ लाख रुपये के लिए खेलेंगे और बाकी घरवालों को चार लाख रुपये देंगे.