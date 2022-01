Bigg Boss 15 Finale Will Now Happen On This Day: सलमान खान (Salman Khan) के रियेलिटी शो बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) भले ही टीआरपी में कुछ खास धमाल ना मचा पा रहा है लेकिन लगातार शो अपने लड़ाई औऱ रोमांस को लेकर चर्चा में बना ही रहता है. वहीं बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में बीते हफ्ते ही 4 कंटेस्टेंट चैलेंजर बनकर पहुंचे थे. इन कंटेस्टेंट्स में आकांक्षा पुरी, मुनमुन दत्ता, विशाल सिंह (Vishal Singh) और सुरभि चंदना (Surbhi Chandna) शामिल थे, हालांकि अब ये घर के सदस्य बाहर आ चुके हैं. ऐसे में अभ शो के मेकर्स ने एक नया फैसला लिया है. बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) के मेकर्स अपने दर्शकों को चौंकाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं. एक से बढ़कर एक टर्न्स और ट्विस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं. एक बार फिर बिग बॉस लवर्स के लिए शॉकिंग खबर सामने आई है. बिग बॉस खबरी की रिपोर्ट के मुताबिक, शो को 5 हफ्ते का एक्सटेंशन (Bigg Boss 15 Extension) मिल गया है. बता दें कि, सलमान खान (Salman Khan) के शो का फिनाले पहले जनवरी में ही होना था, लेकिन अब इसे नई डेट मिल चुकी है. ऐसे में ये देखना मजेहार होगा कि आखिर इन आने वाले पांच हफ्तों में शो में क्या-क्या नया होगा.Also Read - Unpaused season 2: बिना किसी पॉज़ के झकझोर देंगी जिंदगी की ये कहानियां, आंखें गढ़ा कर देखने के लिए हो जाएंगे मजबूर

दरअसल, बिग बॉस खबरी की रिपोर्ट के मुताबिक, शो को 5 हफ्ते का एक्सटेंशन (Bigg Boss 15 Extension) मिल गया है. बता दें कि, सलमान खान (Salman Khan) के शो का फिनाले पहले जनवरी में ही होना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मेकर्स ने फरवरी में बिग बॉस 15 के फिनाले का फैसला किया है. संभावना है कि फरवरी के 26 तारीख के आसपास शो का फिनाले होगा. इस ट्वीट में लिखा है- 'सीजन अब आगे बढ़ने वाला है. बिग बॉस ने घरवालों के आगे इस बात का ऐलान किया है. इसके 5 सप्ताह से अधिक के आगे बढ़ने की उम्मीद है.'

#Breaking #BiggBoss15

Season is going to extend, BiggBoss announced it to the Homemates, It is expected to Extend by more than 5 weeeks

— The Khabri (@TheRealKhabri) January 6, 2022