Bigg Boss 15 Finale Tejasswi Prakash Trend On Twitter: टीवी का दमदार रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss 15 Finale) के पंद्रहवें सीजन का 'विजेता' कौन होगा, इससे पर्दा उठने वाला है. शो के इस सीजन को 30 जनवरी यानि की आज अपना विजेता मिलेगा. ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी दर्शक अपने चहेते स्टार को 'बिग बॉस 15' के विनर के रूप में देखना चाहते हैं. कुछ ऐसा ही बिग बॉस 15 की दमदार कंटेस्टेंट तेजस्वी प्रकाश के साथ देखा जा रहा है. गौरतलब है कि तेजस्वी प्रकाश को विनर के रूप में देखने के लिए फैंस एक्साइटिड हैं. बता दें कि तेजस्वी लोगों की चहेती हो और वह दमदार दावेदार के सामने आई हैं, इसके साथ ही वह टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं । बिग बॉस 15 के घर के बाहर तेजस्वी प्रकाश की काफी फैन फॉलोइंग है. बिग बॉस 15 के फिनाले की बात करें तो बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) के फिनाले में करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, प्रतीक सेहजपाल और निशांत भट्ट ने जगह बनाई है. बिग बॉस 15 की वोटिंग्स लाइन्स भी बंद हो चुकी हैं। इसी बीच टीवी अदाकारा तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) के फैंस ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. दरअसल फैंस ही उन्हें विनर के तौर पर देखना चाहते हैं. (Tejasswi Prakash Trend On Twitter)

तेजस्वी प्रकाश को फैंस विनर के तौर पर देखते हुए सोशल मीडिया पर वो जमकर उनका समर्थन कर रहे हैं. बता दें कि बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर लगातार वियजी भवः तेजस्वी नाम का हैश टैग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ऐसे में ट्वीट में लोगों ने उनके खेल और उनके बिग बॉस में काम को जमकर सराहा है.

एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘तेजस्वी प्रकाश तुम एक शानदार खिलाड़ी हो, तुमको ही बिग बॉस 15 का विनर बनना होगा. तुमने इस गेम को बहुत ही समझदारी से खेला है’.

Tejasswi u rocking girl..u r the winner of biggboss season 15.u played this game very gracefully.

Plz all tejatroops follow me I will follow back sure.

VIJAYI BHAVA TEJASSWI #TejasswiPrakash — Rubina dilaik fanbpage.🥰 (@AdityaD76624799) January 30, 2022

बता दें कि निशांत भट्ट 10 लाख की प्राइज मनी लेकर हुए शो से बाहर हो चुके हैं. वहीं सीजन 4 की विनर श्वेता तिवारी, सीजन 8 के विनर गौतम गुलाटी, सीजन 6 की विनर उर्वशी ढोलकिया, सीजन 7 की विनर गौहर खान और सीजन 14 की विनर रुबीना दिलैक की हुई ग्रैंड फिनाले में जबरदस्त एंट्री ली है.