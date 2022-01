Bigg Boss 15 Finale: बिग बॉस 15 क्र ग्रैंड फिनाले का स्टेज सज कर तैयार हो चुका है. बीते शनिवार को टीवी के इस विवादित रियलिटी शो के फिनाले (Bigg Boss 15 Grand Finale Latest Updates) का आगाज़ हो चुका है. आज रात बिग बॉस 15 के विनर के नाम भी खुलासा हो जाएगा. हर कोई अपने फेवरेट कंटेस्टेंट की जीत की दुआ कर रहा है. ऐसे में सोशल मीडिया पर जमकर भविष्यवाणी भी चल रही है. बिग बॉस 15 के फिनाले (Bigg Boss 15 Top 3) के दूसरे दिन टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में से कोई 2 कंटेस्टेंट्स टॉप 3 की रेस से बाहर होने वाले हैं. एक पैसों से भरा सूटकेस उठाकर घर से बाहर निकल जाएगा और एक का एविक्शन हो जाएगा. कहा जा रहा है कि निशांत भट्ट और करण कुंद्रा में से कोई एक पैसों वाला ब्रीफकेस लेकर बाहर हो जाएगा. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि निशांत भट्ट पैसे लेकर बाहर हो जाएंगे मगर अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है.Also Read - Bigg Boss 15 Finale: Salman Khan नहीं हैं सिंगल!! Shehnaaz Gill ने उगलवाया सच...ये VIDEO है गवाह

Makers are so biased🙄 They are sending #DeepikaPadukone inside house to receive #ShamitaShetty

She is being given so much privilege that a superstar is going inside to bring her out from the house😭🙄 and then announce Top 3 https://t.co/DASU16mt1A

— The Khabri (@TheRealKhabri) January 30, 2022