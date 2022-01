Bigg Boss 15 Finale: बिग बॉस 15 अब अपने फिनाले के बेहद करीब पहुंच चुका है. ऐसे में हर कोई इस सीजन के विनर की भविष्यवाणी में लगा है. बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15 Updates) की ट्रॉफी जीतने के कई दावेदार हैं. इस शो का ग्रैंड फिनाले इस वीकेंड 29 और 30 जनवरी को होने के लिए पूरी तरह तैयार है. शो में तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, निशांत भट्ट, रश्मि देसाई और प्रतीक सहजपाल जैसे कलाकार बचे हुए हैं मगर टॉप 3 फाइनलिस्ट (Bigg Boss 15 Top 3 Finalist) को लेकर हर तरफ खूब चर्चा हो रही है. शो से सामने आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार इन 5 कंटेस्टेंट में से एक ने 15 लाख रुपये लेकर बिग बॉस के घर को अलविदा कह दिया है. फिनाले से पहले इस कंटेस्टेंट ने पैसे लेकर शो छोड़ दिया है और सबको हैरान भी कर दिया है.Also Read - Urfi Javed कैमरे के सामने एडजस्ट करने लगी कपड़े, बोलीं- नागिन का अगला शिकार कौन? वीडियो हुआ VIRAL

ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार निशांत भट्ट (Nishant Bhat) ने फिनाले में 15 लाख रुपये लेकर शो को छोड़ने का फैसला लिया है. निशांत ने बीते कुछ हफ़्तों में अपने गेम प्लान और अपनी पर्सनालिटी से सबका दिल जीता है मगर उनके इस फैसले ने हर किसी की हैरान कर दिया है. निशांत को कई लोग जीत के हक़दार भी मान रहे थे मगर ट्रॉफी से बेहद करीब पहुंचकर उन्होंने रिस्क न लेते हुए मोटी रकम को हासिल करके शो छोड़ने (Nishant Bhat Took 15 Lakh and Exit From The Show) का फैसला लिया. Also Read - Taapsee Pannu नहीं करने वाली थी Looop Lapeta मगर बाद में इस चीज़ की वजह से भर दी हामी, टीवी पर हुआ खुलासा

View this post on Instagram A post shared by Bigg Boss 15 (@bigg.boss15.updates)

Also Read - Bigg Boss 15: फिनाले से पहले ये हसीना हुई घर से बाहर? ट्रॉफी के नज़दीक पहुंचते ही शो से कटा पत्ता

बिग बॉस की लेटेस्ट रिपोर्ट देने वाले दी खबरी ने हाल ही में यह भी बताया कि शो से रश्मि देसाई भी एविक्ट हो चुकी हैं. ऐसे में टॉप 3 में इस वक्त तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा और प्रतीक सहजपाल बचे हैं. तीनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. तीनों के फैंस लगातार उनके सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं. अब आखिर में शो का विनर कौन बनता है ये देखना दिलचस्प होगा.