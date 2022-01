Karan Kundrra Got Evicted From Bigg Boss 15: बिग बॉस 15 के ग्रैंड फिनाले को लेकर हर तरफ बात हो रही है. सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले यह शो फिल्हाल खूब लाइमलाइट में है. बस कुछ ही देर में अब इस सीजन (Bigg Boss 15 Winner) के विनर का नाम सामने आ जाएगा. ग्रैंड फिनाले (Bigg Boss 15 Grand Finale Updates) की रात कई मेहमानों की भी एंट्री हुई है जिनमें बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट भी शामिल हैं. बिग बॉस 15 में अब महज़ 4 टॉप फाइनलिस्ट बचे हैं. निशांत भट्ट ने पैसों से भरे सूटकेस को लेकर गेम छोड़ दिया है. ऐसे में अब शमिता शेट्टी, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा और प्रतीक सहजपाल बचे हैं. कहा जा रहा है कि फिनाले की रेस से अब शमिता शेट्टी भी बाहर हो गई हैं. विनर की ट्रॉफी तक करण, तेजस्वी और प्रतीक पहुंच पाए हैं. ऐसे में हर कोई विनर की भविष्यवाणी में लगा हुआ है.Also Read - Bigg Boss Grand Finale: रगो में तेज दौड़ रहा है तेजस्वी- करण कुंद्रा का इश्क, इस रोमांटिक डांस ने हिला दिया इंटरनेट

बिग बॉस की ताज़ा रिपोर्ट देने वाले दी खबरी ने अब एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है. दी खबरी ने ट्वीट कर यह बताया है कि अब फिनाले की रेस से करण कुंद्रा (Karan Kundrra) बाहर हो चुके हैं. इन रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बॉस 15 के टॉप 2 फाइनलिस्ट (Bigg Boss 15 Top 2 Finalist) तेजस्वी प्रकाश और प्रतीक सहजपाल हैं.

Breaking #BiggBoss15#KaranKundrra out of the race#TejasswiPrakash and #PratikSehajpal are Top 2 now

