Bigg Boss 15 Finale Top 2 Contestant: बिग बॉस 15 का ग्रैंड फिनाले पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है. सलमान खान ने अपने स्टाइल से इस शो में हमेशा चार चांद लगाया है. इस बार भी पूरे स्वैग के साथ भाईजान (Salman Khan) ने फिनाले की शुरुआत की है. हर कोई अपना अपना विनर गेस कर रहा है. ऐसे में इस सीजन (Bigg Boss 15 Winner) विनर के कई दावेदार सामने आ चुके हैं. निशांत भट्ट ने पैसों से भरा ब्रीफकेस लेकर शो छोड़ दिया है. अब विनर की रेस में तेजस्वी प्रकाश, प्रतीक सहजपाल, करण कुंद्रा और शमिता शेट्टी बचे हैं. इन चार में से कोई एक अभी तुरंत एविक्ट हो जाएगा. कहा जा रहा है कि शमिता शेट्टी एविक्ट हो सकती हैं. सोशल मीडिया पर चल रही तमाम बातों में एक और बात सामने आई है. बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट मनु पंजाबी (Manu Punjabi) ने एक ट्वीट में टॉप 2 का खुलासा किया है.Also Read - Bigg Boss 15 Finale: Deepika Padukone किस सेलिब्रिटी को करती हैं स्टॉक? जवाब सुनकर सलमान खान का मुंह खुला रह गया! VIDEO

मनु पंजाबी ने ट्वीट करते हुए बताया है कि आखिर में प्रतीक सहजपाल और तेजस्वी प्रकाश टॉप 2 में होंगे और इन दोनों में से ही कोई एक इस सीजन का विनर बनेगा. उन्होंने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बिग बॉस 15 के अंत में टॉप 2 तेजस्वी प्रकाश और प्रतीक सहजपाल के बीच कड़ा मुकाबला होना है इतना ही नहीं, मनु पंजाबी का दावा है कि फिनाले की रेस में प्रतीक सहजपाल वोटों की रेस में थोड़ा आगे ही चल रहे हैं. यहां देखें मनु पंजाबी का ट्वीट: Also Read - Bigg Boss 15 Grand Finale Live Updates: निशांत भट्ट 10 लाख लेकर शो से बाहर, किसके हाथ आएगी ट्रॉफी इस बार?

As per my source , there is tough fight btw @realsehajpal and @itsmetejasswi for BB15’s Trophy. Pratik is slightly leading but there is live voting tonight so be ready guy’s.#PratikSehajpal|| #TejasswiPrakash#BB15GrandFinale || #BiggBoss15Finale#BB15 ||#BiggBoss|| #BiggBoss15

— Manu Punjabi (@manupnjabim3) January 30, 2022