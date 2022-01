Bigg Boss 15 Finale Updates: टीवी का सबसे विवादित शो ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) अपने फिनाले से बस कुछ ही कदम दूर है. ऐसे में हर कोई अपने फेवरेट कंटेस्टेंट की जीत की दुआ कर रहा है. सलमान खान (Salman Khan) द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो का ग्रैंड फिनाले इस वीकेंड 29 और 30 जनवरी को होने के लिए पूरी तरह तैयार है. घर के अंदर भी टेंशन का माहौल है. जब शो के फिनाले में महज़ कुछ घंटे बचे हैं तब ये खबर आ रही है कि टीवी की मशहूर अदाकारा रश्मि देसाई (Rashami Desai Evicted From BB 15) को घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. बिग बॉस की लेटेस्ट रिपोर्ट देने वाले द खबरी के अनुसार बिग बॉस 15 से अदाकारा रश्मि देसाई बाहर हो गई हैं. द खबरी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. जब से ये खबर बाहर आई है रश्मि के फैंस निराश हो गए हैं और बिग बॉस के मेकर्स पर निशाना (Rashami Desai Evicted From Bigg Boss 15) साध रहे हैं.Also Read - Ananya Panday हुईं Oops Moment का शिकार, हाथ से खींचने लगी ड्रेस...लोग बोले- कितना स्ट्रगल कर रही है

बिग बॉस 15 में रश्मि ने शुरू में घर में एंट्री नहीं ली थी. उन्हें वाइल्ड कार्ड के तौर पर घर में लाया गया था मगर अब रश्मि ट्रॉफी के इतने नज़दीक पहुंचकर एलिमिनेट (Rashami Desai Eliminated Ahead of Bigg Boss 15 Finale) हो गई हैं. हालांकि इस खबर की पुष्टि आज के एपिसोड में हो जाएगी. रश्मि के एविक्ट होने का कारण भी अभी सामने नहीं आया है. किसी टास्क में फेल होने की वजह से उन्हें बाहर किया गया है या कम वोट मिलने की वजह से वो एलिमिनेट हुई हैं ये अभी पता नहीं लग पाया है. Also Read - सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका: 'Why I Killed Gandhi' फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग

रश्मि देसाई ने इस सीजन में अब तक अच्छा परफॉर्म किया था. उनके गेम को लोगों ने पसंद भी किया है मगर रश्मि का पत्ता अब शो से कट गया है. रश्मि के एविक्ट होने की बात से लोग मेकर्स पर आरोप लगा रहे हैं कि वो पुराने कंटेस्टेंट को जीतने के लिए बल्कि बस एंटरटेनमेंट और टीआरपी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते है. गौरतलब है कि शो से देवोलीना और राखी भी फिनाले से पहले बाहर हो चुकी हैं.